«Звонят с угрозами»: страховая лишила свердловчанку миллионов после смерти мужа-бортпроводника

Жительница Екатеринбурга, внезапно потерявшая супруга, воюет за компенсацию

Дмитрий и Татьяна работали в компании Smartavia вместе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбурженка Татьяна пытается получить выплаты от страховой компании АО «Зетта Страхование» после трагической смерти своего мужа — бортпроводника Smartavia. Женщина рассказала URA.RU, что ей поступают угрозы.

Дмитрий и Татьяна познакомились на работе, Татьяна тоже была бортпроводником. Спустя некоторое время поженились. В декабре 2022-го у пары родился сын Максим.

Трагедия случилась 29 сентября 2023-го. Дмитрий скончался от фульминантного миокардита. За его жизнь врачи ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» боролись месяц. «Мой супруг был абсолютно здоров, был допущен к полетам врачебно-летной экспертной комиссией», — поделилась Татьяна. Похороны на себя взяла авиакомпания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Параллельно вдова подала заявление о страховом случае, надеясь получить компенсацию в 8,6 миллиона рублей, предусмотренную полисом. Но в «Зетта Страховании» ей отказали. «Мне стали звонить с угрозами», — утверждает Татьяна.

Татьяна обратилась с иском в суд, чтобы получить страховые (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Получив официальную бумагу из страховой, Татьяна обратилась в Московский райсуд Санкт-Петербурга для защиты своих прав. Но исковое заявление было оставлено судом без движения: Татьяне сейчас надо доработать документы.

Юрист Юлия Липинская, представляющая интересы Татьяны, отметила необычную ситуацию, с которой они столкнулись в рамках дела. По ее словам, страховая обратилась с заявлением в полицию, утверждая, что произошло мошенничество с оформлением страхового договора.

«Представители организации утверждают, что договор был оформлен без ведома страхуемого, то есть что его супруга каким-то образом подделала документы. В связи с этим нас вызвали для дачи объяснений в местный отдел полиции. Однако в ходе расследования органы предварительного следствия не обнаружили никаких фактов мошеннических действий Татьяны. Это свидетельствует о том, что договор действительно был заключен, и таким образом, компания обязана исполнять свои обязательства в соответствии с действующим законодательством», — отметила Липинская.

Юлия Липинская столкнулась с подобным едва ли не впервые Фото: Юлия Липинская

Страховая организация, говорит Липинская, теперь стоит перед выбором: либо произвести выплату по страховому случаю добровольно, либо ждать судебного разбирательства. «Мы подали иск в суд. По нашим расчетам, страховая компания может столкнуться с выплатой не только основного страхового возмещения в размере более восьми миллионов рублей, но и с дополнительным штрафом в размере 50% от взысканной судом суммы за отказ выполнить свои обязательства без судебного вмешательства. В данной ситуации мы видим, что Татьяна, являясь законным представителем своего малолетнего ребенка, столкнулась с непростой правовой проблемой. Мы надеемся, что судебный процесс позволит не только разрешить спор, но и взыскать причитающиеся ей деньги», — подытожила правозащитница.

URA.RU также обратилось за комментарием в АО «Зетта Страхование». Ответ будет опубликован, как только поступит.