Правительство выделит 5 млрд на борьбу с диабетом в регионах

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Финансирование пойдет на создание эндокринологических центров
Финансирование пойдет на создание эндокринологических центров Фото:

Правительство выделит 5,5 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом в регионах. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство реализует масштабную программу по борьбе с сахарным диабетом. Регионы дополнительно получат на эти цели около 5,5 миллиарда рублей», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства. Отмечается, что финансирование будет направлено на создание и развитие эндокринных центров и медицинских школ, а также на модернизацию медорганизаций в сельских и удаленных территориях.

В регионы будет направлено современное оборудование для выявления диабета. Оно также позволит эффективно мониторить состояние пациентов. Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о результатах реализации федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом, начатого в 2023 году. В 36 регионах открыли 41 эндокринологический центр, что дало возможность провести профилактику осложнений у 350 тысяч пациентов.

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Правительство выделит 5,5 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом в регионах. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Правительство реализует масштабную программу по борьбе с сахарным диабетом. Регионы дополнительно получат на эти цели около 5,5 миллиарда рублей», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства. Отмечается, что финансирование будет направлено на создание и развитие эндокринных центров и медицинских школ, а также на модернизацию медорганизаций в сельских и удаленных территориях. В регионы будет направлено современное оборудование для выявления диабета. Оно также позволит эффективно мониторить состояние пациентов. Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о результатах реализации федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом, начатого в 2023 году. В 36 регионах открыли 41 эндокринологический центр, что дало возможность провести профилактику осложнений у 350 тысяч пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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