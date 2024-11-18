В Нижневартовске открыли движение на новой дороге

В Нижневартовске открыли движение по новому участку дороги на улице Фармана Салманова, которая соединяет Ленина и Нововартовскую. Ночью дорожники уберут ограждение и расчистят проезд.
«В Нижневартовске сегодня, 18 ноября, будет открыто движение по новому участку дороги на улице Фармана Салманова (от улицы Ленина до улицы Нововартовской). В ночную смену работники МБУ „Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города“ уберут ограждающие блоки и выполнят патрульную очистку», — сообщила мэрия города на официальном сайте.
Дорогу построили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», федеральной программы «Стимул» и государственной программы Югры «Строительство». Новый участок свяжет улицу Интернациональную (через улицу Северную) с Нововартовской, обеспечив дополнительный выезд в старую часть города. Движение на оставшихся участках запланировано на конец ноября.
Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проверил ход строительства важной автомагистрали на въезде в город. Дорога соединит улицы Интернациональную и Нововартовскую.
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