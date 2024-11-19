19 ноября 2024

Вучич заявил, что гордится отказом Сербии от антироссийских санкций

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НАТО. stock, Александр Вучич, stock
Вучич напомнил, что за тысячу дней конфликта на Украине Сербия не изменила своей позиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Сербии Александар Вучич выразил гордость за стойкость позиции страны по украинскому конфликту, подчеркнув отказ Белграда присоединяться к антироссийским санкциям. В ходе обращения к нации, он отметил значимость сохранения этого курса на протяжении почти трех лет с начала конфликта.

«Тысячный день конфликта на Украине. Сербия через пять или шесть дней после начала военных действий, которые русские называют СВО, выступила со своей позицией. Я горжусь тем, что за тысячу дней, несмотря на все вызовы и давление, мы смогли полностью сохранить неизменность нашей позиции», — подчеркнул Александар Вучич. В дополнение к своему основному заявлению, он также подчеркнул, что Сербия приняла свою позицию всего через несколько дней после начала военных действий на Украине.

О том, что Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ Вучич заявил в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии в начале спецоперации. Он также заявил, что страна приостанавливает военные учения с зарубежными партнерами. Тогда Вучич сделал заявление о том, что Сербия считает РФ и Украину братскими государствами. Он надеется на то, что новый президент США Дональд Трамп попытается достичь мира на Украине, передает RT.

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Президент Сербии Александар Вучич выразил гордость за стойкость позиции страны по украинскому конфликту, подчеркнув отказ Белграда присоединяться к антироссийским санкциям. В ходе обращения к нации, он отметил значимость сохранения этого курса на протяжении почти трех лет с начала конфликта. «Тысячный день конфликта на Украине. Сербия через пять или шесть дней после начала военных действий, которые русские называют СВО, выступила со своей позицией. Я горжусь тем, что за тысячу дней, несмотря на все вызовы и давление, мы смогли полностью сохранить неизменность нашей позиции», — подчеркнул Александар Вучич. В дополнение к своему основному заявлению, он также подчеркнул, что Сербия приняла свою позицию всего через несколько дней после начала военных действий на Украине. О том, что Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ Вучич заявил в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии в начале спецоперации. Он также заявил, что страна приостанавливает военные учения с зарубежными партнерами. Тогда Вучич сделал заявление о том, что Сербия считает РФ и Украину братскими государствами. Он надеется на то, что новый президент США Дональд Трамп попытается достичь мира на Украине, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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