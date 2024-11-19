Вучич заявил, что гордится отказом Сербии от антироссийских санкций

19 ноября 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Вучич напомнил, что за тысячу дней конфликта на Украине Сербия не изменила своей позиции Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Сербии Александар Вучич выразил гордость за стойкость позиции страны по украинскому конфликту, подчеркнув отказ Белграда присоединяться к антироссийским санкциям. В ходе обращения к нации, он отметил значимость сохранения этого курса на протяжении почти трех лет с начала конфликта. «Тысячный день конфликта на Украине. Сербия через пять или шесть дней после начала военных действий, которые русские называют СВО, выступила со своей позицией. Я горжусь тем, что за тысячу дней, несмотря на все вызовы и давление, мы смогли полностью сохранить неизменность нашей позиции», — подчеркнул Александар Вучич. В дополнение к своему основному заявлению, он также подчеркнул, что Сербия приняла свою позицию всего через несколько дней после начала военных действий на Украине. О том, что Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ Вучич заявил в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии в начале спецоперации. Он также заявил, что страна приостанавливает военные учения с зарубежными партнерами. Тогда Вучич сделал заявление о том, что Сербия считает РФ и Украину братскими государствами. Он надеется на то, что новый президент США Дональд Трамп попытается достичь мира на Украине, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александар Вучич выразил гордость за стойкость позиции страны по украинскому конфликту, подчеркнув отказ Белграда присоединяться к антироссийским санкциям. В ходе обращения к нации, он отметил значимость сохранения этого курса на протяжении почти трех лет с начала конфликта. «Тысячный день конфликта на Украине. Сербия через пять или шесть дней после начала военных действий, которые русские называют СВО, выступила со своей позицией. Я горжусь тем, что за тысячу дней, несмотря на все вызовы и давление, мы смогли полностью сохранить неизменность нашей позиции», — подчеркнул Александар Вучич. В дополнение к своему основному заявлению, он также подчеркнул, что Сербия приняла свою позицию всего через несколько дней после начала военных действий на Украине. О том, что Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ Вучич заявил в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии в начале спецоперации. Он также заявил, что страна приостанавливает военные учения с зарубежными партнерами. Тогда Вучич сделал заявление о том, что Сербия считает РФ и Украину братскими государствами. Он надеется на то, что новый президент США Дональд Трамп попытается достичь мира на Украине, передает RT.