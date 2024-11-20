Express: Трамп может тайно предоставить Украине ядерное оружие

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Избранный президент США Дональд Трамп может сделать Украину очень сильной, сообщил военный эксперт Николас Драммонд
Избранный президент США Дональд Трамп может сделать Украину очень сильной, сообщил военный эксперт Николас Драммонд Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Об этом сообщил военный эксперт Николас Драммонд.

«Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной. [украинский лидер Владимир] Зеленский может сказать: „У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву“, — рассказал Николас Драммонд в беседе с британским изданием Express. Он уточнил, что передача ядерного оружия Украине может быть возможна при условии, что страна не сможет присоединиться к НАТО.

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Избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Об этом сообщил военный эксперт Николас Драммонд. «Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной. [украинский лидер Владимир] Зеленский может сказать: „У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву“, — рассказал Николас Драммонд в беседе с британским изданием Express. Он уточнил, что передача ядерного оружия Украине может быть возможна при условии, что страна не сможет присоединиться к НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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