Во Франции сделали экстренное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию

Политик Филиппо: НАТО заинтересуется ядерным проектом Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине готовы разработать ядерное оружие за несколько месяцев
На Украине готовы разработать ядерное оружие за несколько месяцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После победы Дональда Трампа на президентских выборах НАТО проявит интерес к реализации ядерной программы Украины. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя сообщения о том, что Киев готовится создать ядерную бомбу.

«Легко представить, что <...> политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад», — написал Филиппо в соцсети Х. Ранее газета Times писала, что украинские специалисты подготовили доклад для Минобороны, где говорится, что Киев способен создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь.

Однако вскоре после публикации материала советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наличие ядерного оружия у Киева не повлияет на исход конфликта. 

О том, что США хотят сократить помощь Украине, писали ряд западных СМИ. Такие опасения также высказывали в Киеве. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах НАТО проявит интерес к реализации ядерной программы Украины. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя сообщения о том, что Киев готовится создать ядерную бомбу. «Легко представить, что <...> политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад», — написал Филиппо в соцсети Х. Ранее газета Times писала, что украинские специалисты подготовили доклад для Минобороны, где говорится, что Киев способен создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь. Однако вскоре после публикации материала советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наличие ядерного оружия у Киева не повлияет на исход конфликта.  О том, что США хотят сократить помощь Украине, писали ряд западных СМИ. Такие опасения также высказывали в Киеве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...