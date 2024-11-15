Во Франции сделали экстренное заявление из-за планов Киева по ядерному оружию

После победы Дональда Трампа на президентских выборах НАТО проявит интерес к реализации ядерной программы Украины. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя сообщения о том, что Киев готовится создать ядерную бомбу.
«Легко представить, что <...> политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад», — написал Филиппо в соцсети Х. Ранее газета Times писала, что украинские специалисты подготовили доклад для Минобороны, где говорится, что Киев способен создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь.
Однако вскоре после публикации материала советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наличие ядерного оружия у Киева не повлияет на исход конфликта.
О том, что США хотят сократить помощь Украине, писали ряд западных СМИ. Такие опасения также высказывали в Киеве.
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