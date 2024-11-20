В Подмосковье мигрант убил пятимесячную дочь

В Люберцах (Подмосковье) гражданин Таджикистана убил свою пятимесячную дочь. Его уже задержали, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 28-летний гражданин Республики Таджикистан. Он подозревается в убийстве пятимесячной девочки», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Задержанный нанес несколько ударов по голове ребенка из-за его громкого плача.
Как уточнил telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на свои источники, мигрант находился в России нелегально — его регистрация истекла 1 ноября. У семьи мигранта осталось еще три ребенка, всех детей из семьи уже изъяли. В ближайшее время гражданина Таджикистана должны отправить под стражу.
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