Киеву стоит думать не об ударах по Курской и Брянской областях, сейчас есть более актуальные цели для поражения в таких регионах, как Донецк, Луганск, Крым и Кубань. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Все надеются, что ракеты полетят в Москву — не долетят, километраж не тот, полетят в Тулу, в Волгоград — не полетят... Надо радоваться, что в эту зону [поражения ракет] входит весь Крым, вся Кубань, приграничные области — Ростов, Белгород... Нам нужно думать об ударах по Курской области, по Тульской, по Брянской? Или подумать об ударах по Луганщине и прилежащей Белгородчине?» — заявил экс-генпрокурор на ютуб-канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина.
Ранее Bloomberg сообщал, что армия Украины впервые нанесла удар британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по Курской области. Военкоры сообщали, что всего ВСУ выпустили 12 ракет, их обломки упали в населенном пункте Марьино.
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