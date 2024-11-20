Bloomberg: Украина впервые ударила британскими ракетами Storm Shadow по России

Армия Украины впервые нанесла удар британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по российской территории. Об этом сообщил западный чиновник, знакомый с ситуацией.
«Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар британскими крылатыми ракетами по военным объектам на территории России», — заявил источник, его слова передает Bloomberg. Отмечается, что ВСУ ударили в ответ на то, что РФ якобы задействовала войска Северной Кореи в конфликте. Однако президент Владимир Путин не подтвердил эту информацию. В Пентагоне также не смогли найти доказательств присутствия военных КНДР в Курской области.
Удар ракетами, по данным Bloomberg, был нанесен по Курской области. Всего ВСУ выпустили 12 ракет, их обломки упали в населенном пункте Марьино, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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