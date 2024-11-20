Bloomberg: Украина впервые ударила британскими ракетами Storm Shadow по России

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Обломки ракет упали в окрестностях курского села (фото из архива)
Обломки ракет упали в окрестностях курского села (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины впервые нанесла удар британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по российской территории. Об этом сообщил западный чиновник, знакомый с ситуацией. 

«Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар британскими крылатыми ракетами по военным объектам на территории России», — заявил источник, его слова передает Bloomberg. Отмечается, что ВСУ ударили в ответ на то, что РФ якобы задействовала войска Северной Кореи в конфликте. Однако президент Владимир Путин не подтвердил эту информацию. В Пентагоне также не смогли найти доказательств присутствия военных КНДР в Курской области. 

Удар ракетами, по данным Bloomberg, был нанесен по Курской области. Всего ВСУ выпустили 12 ракет, их обломки упали в населенном пункте Марьино, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». 

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Армия Украины впервые нанесла удар британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по российской территории. Об этом сообщил западный чиновник, знакомый с ситуацией.  «Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар британскими крылатыми ракетами по военным объектам на территории России», — заявил источник, его слова передает Bloomberg. Отмечается, что ВСУ ударили в ответ на то, что РФ якобы задействовала войска Северной Кореи в конфликте. Однако президент Владимир Путин не подтвердил эту информацию. В Пентагоне также не смогли найти доказательств присутствия военных КНДР в Курской области.  Удар ракетами, по данным Bloomberg, был нанесен по Курской области. Всего ВСУ выпустили 12 ракет, их обломки упали в населенном пункте Марьино, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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