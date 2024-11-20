В ХМАО пассажир легковушки погиб в ДТП с автобусом

В Нижневартовском районе (ХМАО) пассажир легкового автомобиля погиб после столкновения с автобусом на автодороге «Сургут — Нижневартовск». По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«По предварительным данным, 35-летний водитель „КАВЗ“, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с выездом на встречную полосу движения. Произошло столкновение с автомобилем „ВАЗ“ под управлением 29-летнего водителя», — сообщает telegram-канал.
В аварии погиб один пассажир легкового автомобиля, еще трое, включая водителя, получили травмы. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!