20 ноября 2024

В ХМАО пассажир легковушки погиб в ДТП с автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой
Водитель автобуса не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) пассажир легкового автомобиля погиб после столкновения с автобусом на автодороге «Сургут — Нижневартовск». По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«По предварительным данным, 35-летний водитель „КАВЗ“, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с выездом на встречную полосу движения. Произошло столкновение с автомобилем „ВАЗ“ под управлением 29-летнего водителя», — сообщает telegram-канал.

В аварии погиб один пассажир легкового автомобиля, еще трое, включая водителя, получили травмы. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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В Нижневартовском районе (ХМАО) пассажир легкового автомобиля погиб после столкновения с автобусом на автодороге «Сургут — Нижневартовск». По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «По предварительным данным, 35-летний водитель „КАВЗ“, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с выездом на встречную полосу движения. Произошло столкновение с автомобилем „ВАЗ“ под управлением 29-летнего водителя», — сообщает telegram-канал. В аварии погиб один пассажир легкового автомобиля, еще трое, включая водителя, получили травмы. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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