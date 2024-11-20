20 ноября 2024

В общежитии Тобольского многопрофильного техникума найден труп студентки

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп девушки был обнаружен 19 ноября
Труп девушки был обнаружен 19 ноября Фото:

В общежитии Тобольского многопрофильного техникума (г. Тобольск, Тюменская область) найден труп студентки первого курса. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По предварительным данным, девушка покончила с собой.

«Инцидент произошел 19 ноября. По предварительным данным, студентка первого курса совершила самоубийство», — рассказал собеседник URA.RU.

Он добавил, что незадолго до трагедии девушка находилась в подавленном психологическом состоянии. В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области и в адрес администрации Тобольского многопрофильного техникума направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.

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В общежитии Тобольского многопрофильного техникума (г. Тобольск, Тюменская область) найден труп студентки первого курса. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По предварительным данным, девушка покончила с собой. «Инцидент произошел 19 ноября. По предварительным данным, студентка первого курса совершила самоубийство», — рассказал собеседник URA.RU. Он добавил, что незадолго до трагедии девушка находилась в подавленном психологическом состоянии. В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области и в адрес администрации Тобольского многопрофильного техникума направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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