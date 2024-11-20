В общежитии Тобольского многопрофильного техникума найден труп студентки

В общежитии Тобольского многопрофильного техникума (г. Тобольск, Тюменская область) найден труп студентки первого курса. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По предварительным данным, девушка покончила с собой.
«Инцидент произошел 19 ноября. По предварительным данным, студентка первого курса совершила самоубийство», — рассказал собеседник URA.RU.
Он добавил, что незадолго до трагедии девушка находилась в подавленном психологическом состоянии. В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области и в адрес администрации Тобольского многопрофильного техникума направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.
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