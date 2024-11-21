В Подмосковье задержали девушку за надпись «Ахмат слива» на памятнике Кадырову

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Полиция поместила под домашний арест девушку, которая на памятнике Ахмату Кадырову написала «Ахмат слива»
Полиция поместила под домашний арест девушку, которая на памятнике Ахмату Кадырову написала «Ахмат слива» Фото:

В Бутово задержана 23-летняя Наталья А, которая оставила надпись «Ахмат слива» на мемориале, посвященном первому президенту Чечни Ахмату Кадырову. Девушку поместили под домашний арест, ей запрещен выезд из России, сообщает telegram-канал Baza. 

«Задержана девушка, написавшая „Ахмат слива“ на памятнике Ахмату Кадырову в Бутово», — передает telegram-канал. Девушку арестовали в Орехово-Зуево.

Следствие предполагает, что в ночь на 13 ноября Наталья, проживающая в Сергиевом Посаде, сделала несколько граффити на монументе. Утром мемориал был очищен от надписей. Полиция 14 ноября начала расследование по факту вандализма. В настоящее время Наталья остается под домашним арестом с запретом на выезд из страны.

URA.RU направило запрос в Главное управление МВД России по Московской области. На момент публикации материала ответа не поступило. 

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В Бутово задержана 23-летняя Наталья А, которая оставила надпись «Ахмат слива» на мемориале, посвященном первому президенту Чечни Ахмату Кадырову. Девушку поместили под домашний арест, ей запрещен выезд из России, сообщает telegram-канал Baza.  «Задержана девушка, написавшая „Ахмат слива“ на памятнике Ахмату Кадырову в Бутово», — передает telegram-канал. Девушку арестовали в Орехово-Зуево. Следствие предполагает, что в ночь на 13 ноября Наталья, проживающая в Сергиевом Посаде, сделала несколько граффити на монументе. Утром мемориал был очищен от надписей. Полиция 14 ноября начала расследование по факту вандализма. В настоящее время Наталья остается под домашним арестом с запретом на выезд из страны. URA.RU направило запрос в Главное управление МВД России по Московской области. На момент публикации материала ответа не поступило. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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