«Трактор» проиграл китайскому «Куньлунь РС» на домашнем поле

«Трактор» проиграл «Куньлунь РС» из Китая со счетом 1:4

23 ноября 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Исход поединка решился в третьем периоде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинской хоккейный клуб 23 ноября проиграл «Куньлунь РС» из Пекина. Встреча прошла на арене «Трактор». Поединок завершился со счетом 1:4, передает корреспондент URA.RU. Первый гол в ворота хозяев поля отправил Лефевр Мартен на третьей минуте матча. Через три минуты челябнцы отыгрались: шайбу в ворота соперника отправил Владимир Ткачев. В течение остатка первого и на протяжении второго таймов взять ворота соперника не удалось ни одной из команд. Далее гости взяли верх над челябинцами. Рурк Шартье забил «черно-белым» на 48 минуте, Ян Дрозг — на 56-й, Спенсер Фу — на 58-й. Исход встречи — 4:1 в пользу гостей. Как URA.RU писало ранее, 21 ноября «Трактор» второй раз за сезон обыграл московский клуб ЦСКА. Поединок завершился со счетом 5:2. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинской хоккейный клуб 23 ноября проиграл «Куньлунь РС» из Пекина. Встреча прошла на арене «Трактор». Поединок завершился со счетом 1:4, передает корреспондент URA.RU. Первый гол в ворота хозяев поля отправил Лефевр Мартен на третьей минуте матча. Через три минуты челябнцы отыгрались: шайбу в ворота соперника отправил Владимир Ткачев. В течение остатка первого и на протяжении второго таймов взять ворота соперника не удалось ни одной из команд. Далее гости взяли верх над челябинцами. Рурк Шартье забил «черно-белым» на 48 минуте, Ян Дрозг — на 56-й, Спенсер Фу — на 58-й. Исход встречи — 4:1 в пользу гостей. Как URA.RU писало ранее, 21 ноября «Трактор» второй раз за сезон обыграл московский клуб ЦСКА. Поединок завершился со счетом 5:2.