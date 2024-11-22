22 ноября 2024

«Трактор» проиграл китайскому «Куньлунь РС» на домашнем поле

«Трактор» проиграл «Куньлунь РС» из Китая со счетом 1:4
© Служба новостей «URA.RU»
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ХК «Трактор» - ХК «Автомобилист». Челябинск, трактор-автомобилист, хоккей
Исход поединка решился в третьем периоде Фото:

Челябинской хоккейный клуб 23 ноября проиграл «Куньлунь РС» из Пекина. Встреча прошла на арене «Трактор». Поединок завершился со счетом 1:4, передает корреспондент URA.RU.

Первый гол в ворота хозяев поля отправил Лефевр Мартен на третьей минуте матча. Через три минуты челябнцы отыгрались: шайбу в ворота соперника отправил Владимир Ткачев. В течение остатка первого и на протяжении второго таймов взять ворота соперника не удалось ни одной из команд.

Далее гости взяли верх над челябинцами. Рурк Шартье забил «черно-белым» на 48 минуте, Ян Дрозг — на 56-й, Спенсер Фу — на 58-й. Исход встречи — 4:1 в пользу гостей.

Как URA.RU писало ранее, 21 ноября «Трактор» второй раз за сезон обыграл московский клуб ЦСКА. Поединок завершился со счетом 5:2.

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Челябинской хоккейный клуб 23 ноября проиграл «Куньлунь РС» из Пекина. Встреча прошла на арене «Трактор». Поединок завершился со счетом 1:4, передает корреспондент URA.RU. Первый гол в ворота хозяев поля отправил Лефевр Мартен на третьей минуте матча. Через три минуты челябнцы отыгрались: шайбу в ворота соперника отправил Владимир Ткачев. В течение остатка первого и на протяжении второго таймов взять ворота соперника не удалось ни одной из команд. Далее гости взяли верх над челябинцами. Рурк Шартье забил «черно-белым» на 48 минуте, Ян Дрозг — на 56-й, Спенсер Фу — на 58-й. Исход встречи — 4:1 в пользу гостей. Как URA.RU писало ранее, 21 ноября «Трактор» второй раз за сезон обыграл московский клуб ЦСКА. Поединок завершился со счетом 5:2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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