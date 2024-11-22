«Трактор» проиграл китайскому «Куньлунь РС» на домашнем поле

Челябинской хоккейный клуб 23 ноября проиграл «Куньлунь РС» из Пекина. Встреча прошла на арене «Трактор». Поединок завершился со счетом 1:4, передает корреспондент URA.RU.
Первый гол в ворота хозяев поля отправил Лефевр Мартен на третьей минуте матча. Через три минуты челябнцы отыгрались: шайбу в ворота соперника отправил Владимир Ткачев. В течение остатка первого и на протяжении второго таймов взять ворота соперника не удалось ни одной из команд.
Далее гости взяли верх над челябинцами. Рурк Шартье забил «черно-белым» на 48 минуте, Ян Дрозг — на 56-й, Спенсер Фу — на 58-й. Исход встречи — 4:1 в пользу гостей.
Как URA.RU писало ранее, 21 ноября «Трактор» второй раз за сезон обыграл московский клуб ЦСКА. Поединок завершился со счетом 5:2.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!