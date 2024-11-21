Челябинский ХК «Трактор» второй раз в сезоне обыграл столичных армейцев

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ХК «Трактор» удерживает лидерство восточной конференции КХЛ
ХК «Трактор» удерживает лидерство восточной конференции КХЛ Фото:

Челябинский ХК «Трактор» второй раз в сезоне обыграл московский ЦСКА. Матч закончился со счетом 5:2, передает корреспондент URA.RU.

Счет открыла команда ЦСКА в первом периоде. На седьмой минуте хоккеист «черно-белых» Артем Блажиевский сравнял счет. Во второй двадцатиминутке счет не изменился. В заключительном отрезке матча, на 46-ой минуте гол забил москвич Максим Сорокин, следом шайбу в ворота ЦСКА забросил Александр Кадейкин. На 47-ой минуте благодаря Максиму Шабанову «Трактор» выходит вперед. Продолжил серию голов Андрей Светлаков. Завершающим был гол Кадейкина.

Эта игра стала 28 для «Трактора» в сезоне КХЛ 2024/2025. В копилке челябинцев 42 очка. Они удерживают лидерство на Востоке. ЦСКА же занимает пятое место на Западе с 35 очками.

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Челябинский ХК «Трактор» второй раз в сезоне обыграл московский ЦСКА. Матч закончился со счетом 5:2, передает корреспондент URA.RU. Счет открыла команда ЦСКА в первом периоде. На седьмой минуте хоккеист «черно-белых» Артем Блажиевский сравнял счет. Во второй двадцатиминутке счет не изменился. В заключительном отрезке матча, на 46-ой минуте гол забил москвич Максим Сорокин, следом шайбу в ворота ЦСКА забросил Александр Кадейкин. На 47-ой минуте благодаря Максиму Шабанову «Трактор» выходит вперед. Продолжил серию голов Андрей Светлаков. Завершающим был гол Кадейкина. Эта игра стала 28 для «Трактора» в сезоне КХЛ 2024/2025. В копилке челябинцев 42 очка. Они удерживают лидерство на Востоке. ЦСКА же занимает пятое место на Западе с 35 очками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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