Челябинский ХК «Трактор» второй раз в сезоне обыграл столичных армейцев

Челябинский ХК «Трактор» второй раз в сезоне обыграл московский ЦСКА. Матч закончился со счетом 5:2, передает корреспондент URA.RU.
Счет открыла команда ЦСКА в первом периоде. На седьмой минуте хоккеист «черно-белых» Артем Блажиевский сравнял счет. Во второй двадцатиминутке счет не изменился. В заключительном отрезке матча, на 46-ой минуте гол забил москвич Максим Сорокин, следом шайбу в ворота ЦСКА забросил Александр Кадейкин. На 47-ой минуте благодаря Максиму Шабанову «Трактор» выходит вперед. Продолжил серию голов Андрей Светлаков. Завершающим был гол Кадейкина.
Эта игра стала 28 для «Трактора» в сезоне КХЛ 2024/2025. В копилке челябинцев 42 очка. Они удерживают лидерство на Востоке. ЦСКА же занимает пятое место на Западе с 35 очками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!