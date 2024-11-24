Ядерный удар по Европе, «Орешник» и атомное оружие у Украины: о чем поделился Медведев

Медведев после удара «Орешником» посоветовал Европе перестать помогать Украине
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал ВСУ «просто зажмуриться», чтобы проблема «Орешника» исчезла
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал ВСУ «просто зажмуриться», чтобы проблема «Орешника» исчезла Фото:

Удар гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» стал главным событием прошедшей недели, вызвавшим обсуждение в Европе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Западу следует прекратить поддержку Украины, поскольку «Орешнику» не смогут противодействовать ни ПВО, ни бомбоубежища. Об этом и других заявлениях Медведева — в материале URA.RU.

Применение «Орешника»

Медведев заявил, что важнейшее событие прошедшей недели — удар «Орешником» по оборонно-военному комплексу на Украине в ответ на применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow по России. Зампред Совбеза РФ отметил, что ракета несла неядерные боеголовки, однако на Западе анализируют возможность применения ядерного «Орешника» и способы противодействия ему. По словам Медведева, в случае такого ядерного удара Европе не помогут ни средства ПВО, ни бомбоубежища, при этом Россия будет уведомлять о пусках ракет заранее.

«Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идёт о минутах», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он посоветовал Западу прекратить поддержку Украины.

Украина отрицает «Орешник»

Киев заявил, что никаких новых российских ракет не существует, подчеркнул зампред Совбеза РФ. Он сыронизировал, что ВСУ могут «просто зажмуриться», и проблема исчезнет.

Запад требует атомное оружие для Украины

Западные СМИ советуют США наделить Украину атомным оружием, рассказал Медведев, напомнив о новой ядерной доктрине России. Также он подчеркнул, что Москва должна подумать о том, с кем из противников Штатов на международной арене она может поделиться ядерными технологиями.

«План стойкости» Зеленского

Лидер Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде «план стойкости» из десяти пунктов. Зампред Совбеза РФ отметил, что Зеленскому следует выработать личный план стойкости, поскольку украинские власти уже «сидят на чемоданах в ожидании трудного развития событий».

«Зелёная бандеровская футболка провозгласила в своей Раде „план стойкости“ из десяти пунктов. На самом деле ей нужен личный „план стійкості“ из одного пункта: меньше нюхать и быть ближе к реалиям», — написал Медведев.

Ранее стало известно о «плане стойкости» лидера Украины. Он включил в себя такие пункты, как отмену выборов до конца конфликта с Россией, мобилизация молодежи за деньги, локализация производства на территории Украины, ввод паспортов для расписания потребления энергии по регионам. Содержание нового плана Зеленского передает «Царьград».

В США требуют ввести новые санкции

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что США должны вводить санкции против тех стран, которые помогут Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны страны Йоава Галанта. Медведев отметил, что США признают нелегитимность МУС в отношении руководителей одних стран, при этом поощряя исполнение их актов в отношении других.

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Удар гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» стал главным событием прошедшей недели, вызвавшим обсуждение в Европе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Западу следует прекратить поддержку Украины, поскольку «Орешнику» не смогут противодействовать ни ПВО, ни бомбоубежища. Об этом и других заявлениях Медведева — в материале URA.RU. Применение «Орешника» Медведев заявил, что важнейшее событие прошедшей недели — удар «Орешником» по оборонно-военному комплексу на Украине в ответ на применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow по России. Зампред Совбеза РФ отметил, что ракета несла неядерные боеголовки, однако на Западе анализируют возможность применения ядерного «Орешника» и способы противодействия ему. По словам Медведева, в случае такого ядерного удара Европе не помогут ни средства ПВО, ни бомбоубежища, при этом Россия будет уведомлять о пусках ракет заранее. Украина отрицает «Орешник» Киев заявил, что никаких новых российских ракет не существует, подчеркнул зампред Совбеза РФ. Он сыронизировал, что ВСУ могут «просто зажмуриться», и проблема исчезнет. Запад требует атомное оружие для Украины Западные СМИ советуют США наделить Украину атомным оружием, рассказал Медведев, напомнив о новой ядерной доктрине России. Также он подчеркнул, что Москва должна подумать о том, с кем из противников Штатов на международной арене она может поделиться ядерными технологиями. «План стойкости» Зеленского Лидер Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде «план стойкости» из десяти пунктов. Зампред Совбеза РФ отметил, что Зеленскому следует выработать личный план стойкости, поскольку украинские власти уже «сидят на чемоданах в ожидании трудного развития событий». Ранее стало известно о «плане стойкости» лидера Украины. Он включил в себя такие пункты, как отмену выборов до конца конфликта с Россией, мобилизация молодежи за деньги, локализация производства на территории Украины, ввод паспортов для расписания потребления энергии по регионам. Содержание нового плана Зеленского передает «Царьград». В США требуют ввести новые санкции Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что США должны вводить санкции против тех стран, которые помогут Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны страны Йоава Галанта. Медведев отметил, что США признают нелегитимность МУС в отношении руководителей одних стран, при этом поощряя исполнение их актов в отношении других.
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