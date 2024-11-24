Стилист раскритиковал Волочкову за новый образ

Стилист Данилов: Волочковой надо почиститься
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Стилист заявил, что Волочковой нужно заняться свои здоровьем
Стилист заявил, что Волочковой нужно заняться свои здоровьем Фото:

Стилист Александр Данилов критически высказался о новом образе Анастасии Волочковой, который она продемонстрировала на красной дорожке Реальной премии Music Box. Он отметил, что Волочкова использовала парик и призвал ее заняться восстановлением своих естественных волос.

«Ей нужно почиститься, причем не только в церкви, а почистить внутри организм, чтобы он зацвел, дать волосам новую жизнь. А так не спрятать ничего за прядями накладными и париком», — заявил стилист, его слова передает «Пятый канал». Данилов уверен, что за париком скрывается недостаточный уход за волосами и предложил принять меры для их восстановления и укрепления. Он также оценил общий стиль Волочковой, назвав ее «а-ля калифорнийская дива». 

Ранее на премии Music Box балерина появилась в черном платье и с роскошными светлыми волосами. Она сразу призналась, что на самом деле носит парик.

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Стилист Александр Данилов критически высказался о новом образе Анастасии Волочковой, который она продемонстрировала на красной дорожке Реальной премии Music Box. Он отметил, что Волочкова использовала парик и призвал ее заняться восстановлением своих естественных волос. «Ей нужно почиститься, причем не только в церкви, а почистить внутри организм, чтобы он зацвел, дать волосам новую жизнь. А так не спрятать ничего за прядями накладными и париком», — заявил стилист, его слова передает «Пятый канал». Данилов уверен, что за париком скрывается недостаточный уход за волосами и предложил принять меры для их восстановления и укрепления. Он также оценил общий стиль Волочковой, назвав ее «а-ля калифорнийская дива».  Ранее на премии Music Box балерина появилась в черном платье и с роскошными светлыми волосами. Она сразу призналась, что на самом деле носит парик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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