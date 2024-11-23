Бывший супруг решил отомстить жительнице Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», и поджог ее машину. Он ранее не смог договориться с экс-супругой о разделе имущества. Об этом сообщили представители полиции.
«Жительница Кетовского округа сообщила в полицию о поджоге своего автомобиля. Сотрудники МВД по горячим следам задержали подозреваемого — бывшего мужа потерпевшей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области».
По данным полиции, мужчина приезжал поговорить с бывшей супругой, но женщина воздержалась от разговора и не открыла дверь. Злоумышленник почувствовал себя оскорбленным и решил отомстить с помощью поджога машины, отметили правоохранители.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!