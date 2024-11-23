23 ноября 2024

Бывший муж из мести поджог автомобиль жительницы курганской «Рублевки». Видео

Полиция поймала курганца, который поджог машину экс-супруги из чувства мести
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция поймала поджигателя
Полиция поймала поджигателя Фото:

Бывший супруг решил отомстить жительнице Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», и поджог ее машину. Он ранее не смог договориться с экс-супругой о разделе имущества. Об этом сообщили представители полиции.

«Жительница Кетовского округа сообщила в полицию о поджоге своего автомобиля. Сотрудники МВД по горячим следам задержали подозреваемого — бывшего мужа потерпевшей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области».

По данным полиции, мужчина приезжал поговорить с бывшей супругой, но женщина воздержалась от разговора и не открыла дверь. Злоумышленник почувствовал себя оскорбленным и решил отомстить с помощью поджога машины, отметили правоохранители. 

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Бывший супруг решил отомстить жительнице Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», и поджог ее машину. Он ранее не смог договориться с экс-супругой о разделе имущества. Об этом сообщили представители полиции. «Жительница Кетовского округа сообщила в полицию о поджоге своего автомобиля. Сотрудники МВД по горячим следам задержали подозреваемого — бывшего мужа потерпевшей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области». По данным полиции, мужчина приезжал поговорить с бывшей супругой, но женщина воздержалась от разговора и не открыла дверь. Злоумышленник почувствовал себя оскорбленным и решил отомстить с помощью поджога машины, отметили правоохранители. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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