Покупатели алкомаркета устроили побоище в Питере

В Санкт-Петербурге в алкомаркете на Тихоокеанской улице произошло массовая драка. Инцидент произошел ночью 24 ноября и был зафиксирован камерами. Полицией Выборгского района начата проверка по факту происшествия.
«Покупатели алкомаркета устроили побоище в Санкт-Петербурге. Камеры видеонаблюдения в магазине записали эту питерскую трагикомедию в четырех действиях», — сообщает telegram-канал Baza.
Первое действие началось, когда темноволосый молодой человек, проявив агрессивные намерения, напал на светловолосого мужчину в кепке, который направлялся к выходу с пивом в руках. После удара последовало второе действие: за пострадавшего вступились присутствующие в магазине люди. Однако агрессор, оказавшийся подготовленным, начал отталкивать защитников. В ответ светловолосый мужчина использовал перцовый баллончик, направив его в лицо нападающему.
Третье действие разворачивается, когда темноволосый мужчина, подвергшийся атаке перцовым баллончиком, стал объектом нападения со стороны толпы, которая избила его до потери сознания. После прибытия полиции на место происшествия, агрессор был задержан. Пострадавший отказался от медицинской помощи и не стал писать заявление на своего обидчика. Несмотря на это, полиция Выборгского района начала проверку обстоятельств инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.