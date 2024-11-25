FT: на выборах в Румынии победил «пророссийский» кандидат Георгеску

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В первом туре победил Георгеску, сообщает FT Фото:

В первом туре президентских выборов в Румынии одержал победу Кэлина Георгеску. Об этом сообщает издание Financial Times. Известно, что кандидат является противинком помощи Украине. Сами журналисты назвали Георгеску обладателем «пророссийских взглядов».

«По данным избирательной комиссии, пророссийский политик Георгеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, нанеся серьезный удар по политическому истеблишменту страны», — сообщает FT. Следующий тур голосования состоится через две недели.

Георгеску неоднократно выступал против НАТО. Кроме того, он критиковал ЕС и называл конфликт на Украине «результатом манипуляций американских военных компаний». О президенте России Владимире Путине Георгеску отзывался как о челевеке, который любит свою страну.

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В первом туре президентских выборов в Румынии одержал победу Кэлина Георгеску. Об этом сообщает издание Financial Times. Известно, что кандидат является противинком помощи Украине. Сами журналисты назвали Георгеску обладателем «пророссийских взглядов». «По данным избирательной комиссии, пророссийский политик Георгеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, нанеся серьезный удар по политическому истеблишменту страны», — сообщает FT. Следующий тур голосования состоится через две недели. Георгеску неоднократно выступал против НАТО. Кроме того, он критиковал ЕС и называл конфликт на Украине «результатом манипуляций американских военных компаний». О президенте России Владимире Путине Георгеску отзывался как о челевеке, который любит свою страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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