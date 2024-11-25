В Киеве заподозрили Макрона в тайной передаче записки Лаврову

На саммите G20 президент Франции Эммануэль Макрон мог передать министру иностранных дел России Сергею Лаврову записку. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.
«Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль», — сказал политолог в интервью YouTube-каналу Politeka. Карасев отметил, что утверждения о дипломатической изоляции России не соответствуют действительности. Это видно по активным участиям страны в международных событиях и получением поддержки от других государств.
Ранее глава МИД России выразил мнение, что действия президента Франции, который подошел к нему для рукопожатия во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро, являются вполне обычным дипломатическим жестом. Он выразил мнение, что избегание российских дипломатов другими иностранными лидерами на международных мероприятиях является неприемлемым, передает RT.
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