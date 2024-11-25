В Пласте 16-летняя девушка оставила новорожденного на помойке

Ребенка оставили на мусорке
В Пласте (Челябинская область) 16-летняя девушка оставила новорожденного малыша на мусорке. Сейчас ей грозит срок, рассказал URA.RU источник.
«Непонятно, зачем она это сделала. То ли испугалась, то ли еще что», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, на молодую мать завели уголовное дело. Ей грозит срок до пяти лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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