25 ноября 2024

В Пласте 16-летняя девушка оставила новорожденного на помойке

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка оставили на мусорке Фото:

В Пласте (Челябинская область) 16-летняя девушка оставила новорожденного малыша на мусорке. Сейчас ей грозит срок, рассказал URA.RU источник.

«Непонятно, зачем она это сделала. То ли испугалась, то ли еще что», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, на молодую мать завели уголовное дело. Ей грозит срок до пяти лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Пласте (Челябинская область) 16-летняя девушка оставила новорожденного малыша на мусорке. Сейчас ей грозит срок, рассказал URA.RU источник. «Непонятно, зачем она это сделала. То ли испугалась, то ли еще что», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, на молодую мать завели уголовное дело. Ей грозит срок до пяти лет. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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