Ребенок загадочно умер в благотворительном фонде Екатеринбурга

В Екатеринбурге в благотворительном фонде «Ника» умер шестимесячный малыш, который жил там со своей мамой. Ребенок скончался во сне, рассказал URA.RU источник.
«Молодая женщина в силу сложных жизненных обстоятельств поселилась в фонде со своим сыном неделю назад. Недавно мальчик заболел — появились температура, рвота, понос. Мать к врачам обращаться не стала, лечила сына таблетками «Нурофен», — сообщил собеседник агентства.
Ранним утром 25 ноября женщина встала проверить сына в кроватке и обнаружила, что он не дышит. Врачи скорой констатировали смерть ребенка, признаков насилия на его теле не нашли. В пресс-службе свердловского СУ СКР воздержались от комментария. Второй источник агентства добавил, что история с гибелью малыша не связана с криминалом.
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