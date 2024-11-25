25 ноября 2024

Ребенок загадочно умер в благотворительном фонде Екатеринбурга

В благотворительном фонде «Ника» в Екатеринбурге умер шестимесячный малыш
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Мальчик скончался во сне в своей кроватке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в благотворительном фонде «Ника» умер шестимесячный малыш, который жил там со своей мамой. Ребенок скончался во сне, рассказал URA.RU источник.

«Молодая женщина в силу сложных жизненных обстоятельств поселилась в фонде со своим сыном неделю назад. Недавно мальчик заболел — появились температура, рвота, понос. Мать к врачам обращаться не стала, лечила сына таблетками «Нурофен», — сообщил собеседник агентства.

Ранним утром 25 ноября женщина встала проверить сына в кроватке и обнаружила, что он не дышит. Врачи скорой констатировали смерть ребенка, признаков насилия на его теле не нашли. В пресс-службе свердловского СУ СКР воздержались от комментария. Второй источник агентства добавил, что история с гибелью малыша не связана с криминалом.

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В Екатеринбурге в благотворительном фонде «Ника» умер шестимесячный малыш, который жил там со своей мамой. Ребенок скончался во сне, рассказал URA.RU источник. «Молодая женщина в силу сложных жизненных обстоятельств поселилась в фонде со своим сыном неделю назад. Недавно мальчик заболел — появились температура, рвота, понос. Мать к врачам обращаться не стала, лечила сына таблетками «Нурофен», — сообщил собеседник агентства. Ранним утром 25 ноября женщина встала проверить сына в кроватке и обнаружила, что он не дышит. Врачи скорой констатировали смерть ребенка, признаков насилия на его теле не нашли. В пресс-службе свердловского СУ СКР воздержались от комментария. Второй источник агентства добавил, что история с гибелью малыша не связана с криминалом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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