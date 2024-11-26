Страны G7 хотят ввести новые санкции против России

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен агитирует страны G7 ввести новые санкции против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают введение очередного пакета антироссийских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Думаю, можно ожидать дальнейших действий [по введению ограничительных мер в отношении России] со стороны стран G7», — заявил Блинкен во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 в Италии. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что европейские страны обсуждают предоставление Украине нового пакета военной помощи в размере 50 миллиардов долларов за счет российских активов.

21 ноября Газпромбанк и банк «Дом.РФ» попали под американские санкции. Это выяснилось из обновленного списка на сайте Управления по контролю за иностранными активами США. Он подведомственен американскому Минфину. Новые ограничительные меры привели к тому, что банки ряда стран прекратили обслуживание банковских карт системы UnionPay от Газпромбанка.

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Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают введение очередного пакета антироссийских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Думаю, можно ожидать дальнейших действий [по введению ограничительных мер в отношении России] со стороны стран G7», — заявил Блинкен во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 в Италии. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что европейские страны обсуждают предоставление Украине нового пакета военной помощи в размере 50 миллиардов долларов за счет российских активов. 21 ноября Газпромбанк и банк «Дом.РФ» попали под американские санкции. Это выяснилось из обновленного списка на сайте Управления по контролю за иностранными активами США. Он подведомственен американскому Минфину. Новые ограничительные меры привели к тому, что банки ряда стран прекратили обслуживание банковских карт системы UnionPay от Газпромбанка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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