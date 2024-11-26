Страны G7 хотят ввести новые санкции против России

26 ноября 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен агитирует страны G7 ввести новые санкции против России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают введение очередного пакета антироссийских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Думаю, можно ожидать дальнейших действий [по введению ограничительных мер в отношении России] со стороны стран G7», — заявил Блинкен во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 в Италии. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что европейские страны обсуждают предоставление Украине нового пакета военной помощи в размере 50 миллиардов долларов за счет российских активов. 21 ноября Газпромбанк и банк «Дом.РФ» попали под американские санкции. Это выяснилось из обновленного списка на сайте Управления по контролю за иностранными активами США. Он подведомственен американскому Минфину. Новые ограничительные меры привели к тому, что банки ряда стран прекратили обслуживание банковских карт системы UnionPay от Газпромбанка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают введение очередного пакета антироссийских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Думаю, можно ожидать дальнейших действий [по введению ограничительных мер в отношении России] со стороны стран G7», — заявил Блинкен во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 в Италии. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что европейские страны обсуждают предоставление Украине нового пакета военной помощи в размере 50 миллиардов долларов за счет российских активов. 21 ноября Газпромбанк и банк «Дом.РФ» попали под американские санкции. Это выяснилось из обновленного списка на сайте Управления по контролю за иностранными активами США. Он подведомственен американскому Минфину. Новые ограничительные меры привели к тому, что банки ряда стран прекратили обслуживание банковских карт системы UnionPay от Газпромбанка.