Страны G7 хотят ввести новые санкции против России

Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают введение очередного пакета антироссийских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Думаю, можно ожидать дальнейших действий [по введению ограничительных мер в отношении России] со стороны стран G7», — заявил Блинкен во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 в Италии. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что европейские страны обсуждают предоставление Украине нового пакета военной помощи в размере 50 миллиардов долларов за счет российских активов.
21 ноября Газпромбанк и банк «Дом.РФ» попали под американские санкции. Это выяснилось из обновленного списка на сайте Управления по контролю за иностранными активами США. Он подведомственен американскому Минфину. Новые ограничительные меры привели к тому, что банки ряда стран прекратили обслуживание банковских карт системы UnionPay от Газпромбанка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.