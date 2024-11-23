Газпромбанк одним из последних российских банков попал под санкции США. В связи с этим, банки Германии, Казахстана, Таиланда, Турции и других стран прекратили обслуживание банковских карт системы UnionPay от Газпромбанка. Кандидат экономических наук и доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал URA.RU о том, что делать россиянам и чем расплатиться за рубежом.
Ряд стран прекратили обслуживание карт UnionPay
Выданные Газпромбанком карты UnionPay перестали работать в :
Газпромбанк долгое время оставался вне зарубежных санкций, и его картами можно было свободно расплачиваться. Однако теперь в большинстве банкоматов перечисленных стран нельзя снять наличные с карт UnionPay. Также этими картами теперь нельзя расплатиться и через терминалы в магазинах, сообщает ТАСС.
При запросе на вывод наличных в банкоматах появляются сообщения о технической ошибке, недоступности функции или о том, что данная карта не обслуживается банком. При этом UnionPay не принимают как государственные, так и частные финансовые структуры и банки с иностранным участием. Не обслуживаются и корпоративные, и индивидуальные карты.
Что делать россиянам, которые находятся в одной из перечисленных стран с картой Газпромбанка
Игорь Балынин заявил, что россияне, которые находятся в настоящее время в одной из этих стран, могут перевести деньги с карты UnionPay на карты платежных систем «МИР», VISA, Mastercard или попросить об этом знакомых, и далее воспользоваться одним из сервисов переводов средств за рубеж, получив деньги в одном из пунктов выдачи. Помимо этого экономист отметил, что россияне могут обратиться в службу поддержки Газпромбанка. Там, по его словам, дадут самый простой и быстрый способ решения проблемы.
«Можно перевести имеющиеся деньги с карты платёжной системы UnionPay на карту платёжных систем Мир, VISA, Mastercard и далее воспользоваться одним из сервисов переводов средств за рубеж: наличными можно будет получить в пункте выдачи. Либо попросить знакомых сделать такой перевод», — отметил Балынин. По его словам, с порядком перевода средств и адресами пункт выдачи можно ознакомиться на сайте соответствующего сервиса.
Также Балынин подчеркнул, что в некоторых странах, например, в Казахстане, поддерживаются карты «МИР». Поэтому россияне могут перевести на нее деньги с карты Газпромбанка.
Как быть россиянам, которые планируют отпуск за границей
Россиянам, которые только планируют отпуск за границей, кандидат экономических наук рекомендует отказаться от поездки и рассмотреть варианты отдыха в РФ. Он отмечает, что, помимо уже принятых санкций на платежные системы, Запад продолжит предпринимать и другие недружественные действия, направленные против российских граждан.
В случае, если такая поездка все же необходима, Балынин рекомендует ехать за рубеж с наличными. При этом обязательно иметь при себе деньги в нескольких валютах, это сделает поездку гораздо безопаснее.
«Если в силу тех или иных причин данная зарубежная поездка крайне необходима, то тогда, конечно, лучше с наличными ехать. Но здесь я бы рекомендовал иметь их в нескольких валютах, в том числе обязательно и в национальной валюте той страны, куда направляетесь», — сообщил кандидат экономических наук. По его словам, при поездке, например, в ОАЭ, необходимо иметь не менее 50% наличных в дирхамах (национальной валюте Эмиратов).
В каких еще странах работает «МИР»
Россияне могут пользоваться картами «Мир» для совершения платежей в следующих странах:
- Абхазия;
- Армения;
- Азербайджан;
- Беларусь;
- Венесуэла;
- Казахстан;
- Куба;
- Южная Осетия;
- и другие.
Причины прекращения обслуживания
Ранее, 21 ноября, Минфин США заявил о новом пакете антироссийских санкций. В числе десятков физических и юридических лиц есть и Газпромбанк, хотя до этого долгое время он не попадал под санкции Запада.Их карты платежной системы UnionPay пользовались популярностью у россиян для зарубежных платежей.
Российский банк в тот же день уведомил клиентов, что за границей наблюдаются трудности в работе карт UnionPay. В организации посоветовали клиентам снять наличные как можно скорее.
На следующий день Газпромбанк убрал функцию оформления карт UnionPay и загрузки приложения этой платежной системы со своего сайта. Банк заверил клиентов, что его карты, в том числе иностранных платежных систем, не перестанут работать в РФ.
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