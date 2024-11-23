Популярные у россиян страны отказались от карт Газпромбанка: чем платить в отпуске за границей

Карты Газпромбанка UnionPay перестали работать в ОАЭ, Турции и Казахстане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банкоматы и терминалы ряда зарубежных стран перестали принимать карты UnionPay
Банкоматы и терминалы ряда зарубежных стран перестали принимать карты UnionPay Фото:

Газпромбанк одним из последних российских банков попал под санкции США. В связи с этим, банки Германии, Казахстана, Таиланда, Турции и других стран прекратили обслуживание банковских карт системы UnionPay от Газпромбанка. Кандидат экономических наук и доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал URA.RU о том, что делать россиянам и чем расплатиться за рубежом. 

Ряд стран прекратили обслуживание карт UnionPay

Выданные Газпромбанком карты UnionPay перестали работать в :

Газпромбанк долгое время оставался вне зарубежных санкций, и его картами можно было свободно расплачиваться. Однако теперь в большинстве банкоматов перечисленных стран нельзя снять наличные с карт UnionPay. Также этими картами теперь нельзя расплатиться и через терминалы в магазинах, сообщает ТАСС.

При запросе на вывод наличных в банкоматах появляются сообщения о технической ошибке, недоступности функции или о том, что данная карта не обслуживается банком. При этом UnionPay не принимают как государственные, так и частные финансовые структуры и банки с иностранным участием. Не обслуживаются и корпоративные, и индивидуальные карты.

Что делать россиянам, которые находятся в одной из перечисленных стран с картой Газпромбанка

Игорь Балынин заявил, что россияне, которые находятся в настоящее время в одной из этих стран, могут перевести деньги с карты UnionPay на карты платежных систем «МИР», VISA, Mastercard или попросить об этом знакомых, и далее воспользоваться одним из сервисов переводов средств за рубеж, получив деньги в одном из пунктов выдачи. Помимо этого экономист отметил, что россияне могут обратиться в службу поддержки Газпромбанка. Там, по его словам, дадут самый простой и быстрый способ решения проблемы.

«Можно перевести имеющиеся деньги с карты платёжной системы UnionPay на карту платёжных систем Мир, VISA, Mastercard и далее воспользоваться одним из сервисов переводов средств за рубеж: наличными можно будет получить в пункте выдачи. Либо попросить знакомых сделать такой перевод», — отметил Балынин. По его словам, с порядком перевода средств и адресами пункт выдачи можно ознакомиться на сайте соответствующего сервиса.

Также Балынин подчеркнул, что в некоторых странах, например, в Казахстане, поддерживаются карты «МИР». Поэтому россияне могут перевести на нее деньги с карты Газпромбанка.

Как быть россиянам, которые планируют отпуск за границей

Россиянам, которые только планируют отпуск за границей, кандидат экономических наук рекомендует отказаться от поездки и рассмотреть варианты отдыха в РФ. Он отмечает, что, помимо уже принятых санкций на платежные системы, Запад продолжит предпринимать и другие недружественные действия, направленные против российских граждан.

В случае, если такая поездка все же необходима, Балынин рекомендует ехать за рубеж с наличными. При этом обязательно иметь при себе деньги в нескольких валютах, это сделает поездку гораздо безопаснее.

«Если в силу тех или иных причин данная зарубежная поездка крайне необходима, то тогда, конечно, лучше с наличными ехать. Но здесь я бы рекомендовал иметь их в нескольких валютах, в том числе обязательно и в национальной валюте той страны, куда направляетесь», — сообщил кандидат экономических наук. По его словам, при поездке, например, в ОАЭ, необходимо иметь не менее 50% наличных в дирхамах (национальной валюте Эмиратов).

В каких еще странах работает «МИР»

Россияне могут пользоваться картами «Мир» для совершения платежей в следующих странах:

  • Абхазия;
  • Армения;
  • Азербайджан;
  • Беларусь;
  • Венесуэла;
  • Казахстан;
  • Куба;
  • Южная Осетия;
  • и другие.

Причины прекращения обслуживания

Ранее, 21 ноября, Минфин США заявил о новом пакете антироссийских санкций. В числе десятков физических и юридических лиц есть и Газпромбанк, хотя до этого долгое время он не попадал под санкции Запада.Их карты платежной системы UnionPay пользовались популярностью у россиян для зарубежных платежей.

Российский банк в тот же день уведомил клиентов, что за границей наблюдаются трудности в работе карт UnionPay. В организации посоветовали клиентам снять наличные как можно скорее.

На следующий день Газпромбанк убрал функцию оформления карт UnionPay и загрузки приложения этой платежной системы со своего сайта. Банк заверил клиентов, что его карты, в том числе иностранных платежных систем, не перестанут работать в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Газпромбанк одним из последних российских банков попал под санкции США. В связи с этим, банки Германии, Казахстана, Таиланда, Турции и других стран прекратили обслуживание банковских карт системы UnionPay от Газпромбанка. Кандидат экономических наук и доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал URA.RU о том, что делать россиянам и чем расплатиться за рубежом.  Ряд стран прекратили обслуживание карт UnionPay Выданные Газпромбанком карты UnionPay перестали работать в : Газпромбанк долгое время оставался вне зарубежных санкций, и его картами можно было свободно расплачиваться. Однако теперь в большинстве банкоматов перечисленных стран нельзя снять наличные с карт UnionPay. Также этими картами теперь нельзя расплатиться и через терминалы в магазинах, сообщает ТАСС. При запросе на вывод наличных в банкоматах появляются сообщения о технической ошибке, недоступности функции или о том, что данная карта не обслуживается банком. При этом UnionPay не принимают как государственные, так и частные финансовые структуры и банки с иностранным участием. Не обслуживаются и корпоративные, и индивидуальные карты. Что делать россиянам, которые находятся в одной из перечисленных стран с картой Газпромбанка Игорь Балынин заявил, что россияне, которые находятся в настоящее время в одной из этих стран, могут перевести деньги с карты UnionPay на карты платежных систем «МИР», VISA, Mastercard или попросить об этом знакомых, и далее воспользоваться одним из сервисов переводов средств за рубеж, получив деньги в одном из пунктов выдачи. Помимо этого экономист отметил, что россияне могут обратиться в службу поддержки Газпромбанка. Там, по его словам, дадут самый простой и быстрый способ решения проблемы. Также Балынин подчеркнул, что в некоторых странах, например, в Казахстане, поддерживаются карты «МИР». Поэтому россияне могут перевести на нее деньги с карты Газпромбанка. Как быть россиянам, которые планируют отпуск за границей Россиянам, которые только планируют отпуск за границей, кандидат экономических наук рекомендует отказаться от поездки и рассмотреть варианты отдыха в РФ. Он отмечает, что, помимо уже принятых санкций на платежные системы, Запад продолжит предпринимать и другие недружественные действия, направленные против российских граждан. В случае, если такая поездка все же необходима, Балынин рекомендует ехать за рубеж с наличными. При этом обязательно иметь при себе деньги в нескольких валютах, это сделает поездку гораздо безопаснее. В каких еще странах работает «МИР» Россияне могут пользоваться картами «Мир» для совершения платежей в следующих странах: Причины прекращения обслуживания Ранее, 21 ноября, Минфин США заявил о новом пакете антироссийских санкций. В числе десятков физических и юридических лиц есть и Газпромбанк, хотя до этого долгое время он не попадал под санкции Запада.Их карты платежной системы UnionPay пользовались популярностью у россиян для зарубежных платежей. Российский банк в тот же день уведомил клиентов, что за границей наблюдаются трудности в работе карт UnionPay. В организации посоветовали клиентам снять наличные как можно скорее. На следующий день Газпромбанк убрал функцию оформления карт UnionPay и загрузки приложения этой платежной системы со своего сайта. Банк заверил клиентов, что его карты, в том числе иностранных платежных систем, не перестанут работать в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...