Назван самый дорогой салат для новогоднего стола

Стоимость ингредиентов для приготовления популярного новогоднего салата оливье в России за год увеличилась на 8,5%. Это следует из данных Росстата. В нынешнем году приготовление блюда на четырех человек обойдется примерно в 553 рубля.
«Колбаса для оливье [подорожала] на 7% <...> Больше всего цена выросла на картофель — на 65% в годовом выражении», — передали РИА Новости данные из Росстата. Указанная стоимость оливье указана согласно рецепту, включающему в себя вареную колбасу, маринованные огурцы, зеленый горошек, майонез, картофель, морковь, репчатый лук и яйца.
Также подорожала стоимость других салатов. Например, салат «Столичный» теперь стоит 257 рублей, что на 3,4% больше по сравнению с прошлым годом. Салат «Мимоза» и «селедка под шубой» также подорожали, на 10,5% и 13,3% соответственно. Эти изменения связаны с увеличением стоимости не только овощных компонентов, но и мясной и рыбной продукции.
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