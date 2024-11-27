Финансист объяснил стремительное подорожание доллара

В последние дни в России наблюдается стремительное увеличение курса доллара, валюта уже превысила 108 рублей на международном рынке Forex (официальный курс ЦБ — 105 рублей). Подобное подорожание доллара связано с политическими факторами. В том числе на рост курса повлияло введение санкций против Газпромбанка, сообщил URA.RU профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Это (увеличение курса доллара — прим.ред. URA.RU) связано, в первую очередь, с политическими факторами, в связи с введением санкций против Газпромбанка, который являлся единственным, скажем так, оператором по расчету за наш газ, экспортируемый. Это, естественно, затрудняет возможности для банков вести обменные операции... придется платить за транзакции, связанные с поставками импортных и экспортных товаров больше, поэтому спрос на валюту большой», — рассказал Сафонов.
По словам эксперта, предположить дальнейшее увеличение курса доллара практически невозможно. Сам Сафонов считает, что если со сменой администрации США изменятся взаимоотношения Москвы и Вашингтона, тогда, вероятно, валюта может упасть до тех показателей, которые были раньше.
Кроме того, профессор подчеркнул, что правительство РФ не может сдерживать доллар, так как это не в его компетенции, однако есть одно исключение. Рост курса власти могут сдержать путем ввода определенных требований для компаний, связанных с продажей выручки внутри государства.
Ранее доллар пробил отметку в 100 рублей и быстро поднимается выше. В среду, 27 ноября, доллар превысил 108 рублей, пишет «Национальная служба новостей». Подобная активность последний раз наблюдалась в марте 2022 года, после начала СВО. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов назвал три причины такой девальвации сейчас, пишет «Царьград». По его словам, на это повлияли обострение на геополитической арене, избыточное предложение рублей на валютном рынке и высокая инфляция в РФ.
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