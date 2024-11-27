СПК следит за температурным режимом в электричке из Кургана в Челябинск

«Свердловская пригородная компания» (СПК) активно следит за температурным режимом в салонах пригородных поездов, чтобы обеспечить комфорт пассажиров электрички Курган — Челябинск. Все контролеры оснащены переносными термометрами для регулярного мониторинга температуры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СПК. Ранее пассажиры пожаловались, что мерзнут в электричке.
«25 и 26 ноября на рейсах №7210/7310 сообщением Челябинск — Курган (отправление в 18:00) и №7329/7219 сообщением Курган — Челябинск (отправление в 07:42) курсировал электропоезд ЭП2ДМ. Согласно данным ежедневного мониторинга, на всех рейсах температура соответствовала санитарным нормам», — сообщает компания.
В случае жалоб на холод, пассажиры могут обратиться к контролерам для дополнительного замера. Если температура окажется ниже нормы, будут приняты оперативные меры для ее регулировки.
URA.RU ранее писало, что несмотря на комфортабельные условия в обновленных электричках, некоторые пассажиры сообщают о холоде в вагонах. СПК напоминает, что температура должна находиться в пределах 14-24 °C в зависимости от внешних условий. Пассажиры могут быть уверены, что компания делает все возможное для их комфорта во время поездок.
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