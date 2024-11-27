Володин бьет тревогу из-за дефицита кадров на заводах

На российских заводах наблюдается серьезный дефицит рабочих кадров. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил о необходимости увеличения потока квалифицированных рабочих на рынок труда в связи с тем, что заводы перешли на круглосуточный режим работы.
«Нам же надо, чтобы на рынок труда пришло как можно больше профессиональных рабочих. У нас заводы стали работать круглосуточно, дефицит кадров огромный. Мы должны идти к решению задач, которые ставит президент. Если задачи эти стоят, тогда нам надо находить решения, принимать законы», — заявил Володин. Его слова приводит telegram-канал «Дума ТВ». Он также подчеркнул, что число студентов, поступающих в колледжи, сократилось в пять раз по сравнению с 80-ми годами прошлого века.
Дополнительно Володин обратил внимание на необходимость расширения перечня профессий для упрощенного получения вида на жительство, что также является частью решения проблемы дефицита рабочих кадров. Об этом он говорил, обращаясь к главе Минтруда Антона Котякова, подчеркивая важность привлечения как мигрантов, так и квалифицированных отечественных рабочих.
Ранее Котяков заявил, что дефицит кадров на рынке труда в России до 2030 года достиг 2,4 миллиона человек. Особенно он ощутим по рабочим с высокой квалификацией. Всего за несколько лет число вакансий на одного безработного по ним увеличилось в 2,5 раза, передает «Национальная служба новостей».
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