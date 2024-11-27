Пермяки не могут уехать на автобусах №№36, 53 и 64 в час пик
Пермяки не могут попасть на работу из-за переполненных автобусов. С такой проблемой пассажиры столкнулись на маршрутах №№36, 53 и 64. Фото и видео они поделились в социальных сетях.
«Вот так люди по утрам пытаются всеми силами уехать на автобусе №64. Остановка „Стадион Авангард“», — пишут в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». В автобусы №36 и №53 пассажиры также не помещаются.
URA.RU отправило запрос в департамент транспорта администрации Перми. Ответ на него ожидается.
По утрам автобус №36 переполнен
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