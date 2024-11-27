27 ноября 2024

Пермяки массово жалуются на давку в автобусах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки не могут уехать на автобусах №№36, 53 и 64 в час пик
Пермяки не могут уехать на автобусах №№36, 53 и 64 в час пик Фото:

Пермяки не могут попасть на работу из-за переполненных автобусов. С такой проблемой пассажиры столкнулись на маршрутах №№36, 53 и 64. Фото и видео они поделились в социальных сетях.

«Вот так люди по утрам пытаются всеми силами уехать на автобусе №64. Остановка „Стадион Авангард“», — пишут в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». В автобусы №36 и №53 пассажиры также не помещаются.

URA.RU отправило запрос в департамент транспорта администрации Перми. Ответ на него ожидается.

По утрам автобус №36 переполнен
По утрам автобус №36 переполнен
Фото:

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Пермяки не могут попасть на работу из-за переполненных автобусов. С такой проблемой пассажиры столкнулись на маршрутах №№36, 53 и 64. Фото и видео они поделились в социальных сетях. «Вот так люди по утрам пытаются всеми силами уехать на автобусе №64. Остановка „Стадион Авангард“», — пишут в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». В автобусы №36 и №53 пассажиры также не помещаются. URA.RU отправило запрос в департамент транспорта администрации Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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