Путин извинился перед Меркель

Президент России Владимир Путин искренне извинился перед экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель за случай на переговорах в Москве в 2007 году. Тогда его личная собака сильно напугала Меркель. Об этом она написала в своих мемуарах и обвинила президента РФ в случившемся.
«Я ещё раз к ней обращаюсь и говорю Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора приношу свои извинения», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Российский лидер рассказал, что во время визита госпожи Меркель в Москву в 2007 году его собака Конь вышла на встречу, тем самым сильно напугав ее. По его словам, он не знал, что Меркель боится собак, так как сам жил в Европе пять лет и знает, насколько там любят домашних животных. Он уточнил, что хотел присутствием собаки лишь создать непринужденную атмосферу. В конце своей речи, он извинился перед Меркель и пообещал больше не подпускать собак к ней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.