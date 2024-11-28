Путин намекнул на удары «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве: что это значит

Президент России Владимир Путин намекнул на удары «Орешником» по центрам принятия решений на Украине. На данный момент военное командование подбирает объекты для поражения. Что такое центры принятия решений, ударяли ли ВС РФ по ним ранее, и детали разговора с Путиным — в материале URA.RU.
Путин намекнул на удар «Орешником» по центрам принятия решений
По словам российского лидера, Генштаб и Минобороны России подбирают на территории Украины объекты для поражения. Это могут быть центры принятия решений в Киеве, предупредил Путин.
Отвечая на вопрос о возможных ударах «Орешником» по центрам принятия решений на Украине, российский лидер вспомнил советскую шутку. Президент подчеркнул, что «возможно все».
«Знаете, была в советское время такая шутка по поводу прогнозов погоды. Прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ.
Что такое центры принятия решений
Четкого определения термина «центр принятия решения» в военной терминологии не существует, подчеркивают «Аргументы и Факты». Обычно под ним подразумеваются штабы, где работают высокопоставленные офицеры и гражданские чиновники, ответственные за принятие военно-политических решений в стране. Это касается президента страны с администрацией, правительства, а также о силовых министерств и спецслужб.
Исходя из этого, под ударом рискуют оказаться объекты, в которых находится военное командование. Речь в первую очередь идет о комплексе зданий, где находится украинское Минобороны и Генштаб.
Ударяла ли Россия по центрам принятия решений
6 июня 2023 года Минобороны России сообщало об ударах по «центрам принятия решений» на Украине после атаки БПЛА на Кремль, писал РБК. Ведомство отчиталось о ночной атаке высокоточным оружием по одному из таких центров, утверждая, что цель была поражена.
Кроме того, 16 июня прошлого года ВС РФ нанесли групповой удар оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, рассказывало Минобороны в своем telegram-канале. Тогда ведомство не уточнило, какой именно центр был атакован.
Также известно, что 19 сентября 2024 года военные России нанесли удары по главному центру специальной радиосвязи ГУР, который участвует в организации работы ВСУ. Также в Минобороны сообщило, что атакованы были и критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины.
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