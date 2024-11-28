«Коммерсант»: цены на майонез взлетят в России с 15 декабря

Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») объявил о повышении цен на свою продукцию, что может стать трендом среди других производителей из-за роста стоимости подсолнечного масла. Ожидается, что изменения станут заметны с 15 декабря.
АО «Эссен Продакшн АГ» уведомило ритейлеров о повышении отпускных цен с 15 декабря на различные наименования майонеза и соусов, а также на томатную пасту, в диапазоне от 2,9% до 14,6%. «Это обусловлено ростом закупочных цен на основные ингредиенты», — указывается в письме производителя, копия которого имеется у издания «Коммерсант».
Предыдущее повышение цен компанией «Эссен» было проведено 15 ноября, когда цены на майонез и майонезные соусы увеличились на 10%. Эксперты розничного рынка не исключают, что подобные действия могут последовать и от других производителей, однако предполагают, что это может произойти после новогодних праздников, так как до них производителям важно сохранить объемы продаж.
Ранее стало известно о том, что стоимость ингредиентов для приготовления оливье увеличилась на 8,5%. Он стал самым дорогим салатом для новогоднего стола.
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