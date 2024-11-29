Орбан жестко высказался о запуске «Орешника» Россией

Орбан: Путин запуском «Орешника» заставляет задуматься весь Запад
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Виктор Орбан заявил, что запуск Россией «Орешника» заставляет задуматься все страны Запада
Виктор Орбан заявил, что запуск Россией «Орешника» заставляет задуматься все страны Запада Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что запуск новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» заставляет задуматься весь Запад. Он призвал западные страны к осмотрительности.

«... Россия все же запустила оружие, о котором ранее не было известно... Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы», — отметил Орбан в эфире радио Kossuth.

Премьер Венгрии также уточнил, что новая ракета является межконтинентальной баллистической и способна нести ядерную часть. Он также выразил серьезную озабоченность возможными последствиями ее применения. По словам Орбана, технические параметры ядерного заряда настолько серьезны, что использование «Орешника» с ядерным оружием может привести к мировому конфликту.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новейший российский комплекс средней дальности «Орешник» способен наносить удары колоссальной силы и поражать цели на глубине четырех этажей, пишет RT. По словам главы РФ, «Орешник» уничтожает все, что находится в центре попадания. Путин подчеркнул, что систему можно сделать еще мощнее.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что запуск новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» заставляет задуматься весь Запад. Он призвал западные страны к осмотрительности. «... Россия все же запустила оружие, о котором ранее не было известно... Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы», — отметил Орбан в эфире радио Kossuth. Премьер Венгрии также уточнил, что новая ракета является межконтинентальной баллистической и способна нести ядерную часть. Он также выразил серьезную озабоченность возможными последствиями ее применения. По словам Орбана, технические параметры ядерного заряда настолько серьезны, что использование «Орешника» с ядерным оружием может привести к мировому конфликту. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новейший российский комплекс средней дальности «Орешник» способен наносить удары колоссальной силы и поражать цели на глубине четырех этажей, пишет RT. По словам главы РФ, «Орешник» уничтожает все, что находится в центре попадания. Путин подчеркнул, что систему можно сделать еще мощнее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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