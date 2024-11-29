Орбан жестко высказался о запуске «Орешника» Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что запуск новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» заставляет задуматься весь Запад. Он призвал западные страны к осмотрительности.
«... Россия все же запустила оружие, о котором ранее не было известно... Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы», — отметил Орбан в эфире радио Kossuth.
Премьер Венгрии также уточнил, что новая ракета является межконтинентальной баллистической и способна нести ядерную часть. Он также выразил серьезную озабоченность возможными последствиями ее применения. По словам Орбана, технические параметры ядерного заряда настолько серьезны, что использование «Орешника» с ядерным оружием может привести к мировому конфликту.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новейший российский комплекс средней дальности «Орешник» способен наносить удары колоссальной силы и поражать цели на глубине четырех этажей, пишет RT. По словам главы РФ, «Орешник» уничтожает все, что находится в центре попадания. Путин подчеркнул, что систему можно сделать еще мощнее.
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