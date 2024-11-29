В Германии выступили за возобновление отношений с Россией

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает за восстановление отношений с Россией и возобновление экономического сотрудничества, включая поставки газа. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
«АдГ обсудит документ своей предвыборной программы на федеральном съезде в январе. Россия упоминается в нем как поставщик дешевого газа в Германию, с которым следует снова возобновить торговлю», — говорится в материале журнала. Там добавили, что Украина, по мнению партии, должна сохранить нейтральный статус.
Стоит отметить, что в данном документе никак не упоминается украинский конфликт. Также АдГ возвращается к антиевропейским позициям, выражая стремление к выходу Германии из Евросоюза (ЕС) и созданию нового европейского объединения, основанного на общих интересах. Однако партия предупреждает, что резкий разрыв отношений с ЕС было бы нецелесообразным, и выражает готовность к поиску консенсуса через переговоры.
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Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает за восстановление отношений с Россией и возобновление экономического сотрудничества, включая поставки газа. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. «АдГ обсудит документ своей предвыборной программы на федеральном съезде в январе. Россия упоминается в нем как поставщик дешевого газа в Германию, с которым следует снова возобновить торговлю», — говорится в материале журнала. Там добавили, что Украина, по мнению партии, должна сохранить нейтральный статус. Стоит отметить, что в данном документе никак не упоминается украинский конфликт. Также АдГ возвращается к антиевропейским позициям, выражая стремление к выходу Германии из Евросоюза (ЕС) и созданию нового европейского объединения, основанного на общих интересах. Однако партия предупреждает, что резкий разрыв отношений с ЕС было бы нецелесообразным, и выражает готовность к поиску консенсуса через переговоры.