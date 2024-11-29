СНТ «Надежда» под Челябинском оцепили силовики. Видео

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс, гибдд, дпс
На месте работают сотрудник правоохранительных органов Фото:

К СНТ «Надежда», недалеко от Шагола (под Челябинском), 29 ноября стянулись силовики. Официальной причины усиления пока не называются. По словам очевидцев, незадолго до этого в районе прозвучали звуки, похожие на взрывы.

«Что-то громко хлопнуло. Сами ничего не поняли», — рассказали URA.RU очевидцы.

В настоящее время к месту стягиваются силовые структуры. В пресс-службах региональных управлений ФСБ и МВД уточняют информацию.

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К СНТ «Надежда», недалеко от Шагола (под Челябинском), 29 ноября стянулись силовики. Официальной причины усиления пока не называются. По словам очевидцев, незадолго до этого в районе прозвучали звуки, похожие на взрывы. «Что-то громко хлопнуло. Сами ничего не поняли», — рассказали URA.RU очевидцы. В настоящее время к месту стягиваются силовые структуры. В пресс-службах региональных управлений ФСБ и МВД уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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