СНТ «Надежда» под Челябинском оцепили силовики. Видео

29 ноября 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

На месте работают сотрудник правоохранительных органов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU К СНТ «Надежда», недалеко от Шагола (под Челябинском), 29 ноября стянулись силовики. Официальной причины усиления пока не называются. По словам очевидцев, незадолго до этого в районе прозвучали звуки, похожие на взрывы. «Что-то громко хлопнуло. Сами ничего не поняли», — рассказали URA.RU очевидцы. В настоящее время к месту стягиваются силовые структуры. В пресс-службах региональных управлений ФСБ и МВД уточняют информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К СНТ «Надежда», недалеко от Шагола (под Челябинском), 29 ноября стянулись силовики. Официальной причины усиления пока не называются. По словам очевидцев, незадолго до этого в районе прозвучали звуки, похожие на взрывы. «Что-то громко хлопнуло. Сами ничего не поняли», — рассказали URA.RU очевидцы. В настоящее время к месту стягиваются силовые структуры. В пресс-службах региональных управлений ФСБ и МВД уточняют информацию.