На месте работают сотрудник правоохранительных органов
К СНТ «Надежда», недалеко от Шагола (под Челябинском), 29 ноября стянулись силовики. Официальной причины усиления пока не называются. По словам очевидцев, незадолго до этого в районе прозвучали звуки, похожие на взрывы.
«Что-то громко хлопнуло. Сами ничего не поняли», — рассказали URA.RU очевидцы.
В настоящее время к месту стягиваются силовые структуры. В пресс-службах региональных управлений ФСБ и МВД уточняют информацию.
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