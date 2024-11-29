Представившийся ветераном СВО мужчина заявил о минировании 30 школ в Петербурге

В Санкт-Петербурге днем 29 ноября мужчина представился ветераном СВО и сообщил в полицию, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Неизвестный сказал, что будет звонить за несколько минут до взрыва.
«Мужчина, представившийся ветераном СВО, заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Звонок раздался днем 29 ноября в дежурной части 18-го отдела полиции. Мужчина не сказал, в какие именно учебные учреждения заложил взрывные устройства, но предупредил, что будет звонить директорам за несколько минут до взрыва», — пишет «Фонтанка».
После в полицию обратились сотрудники одной из школ города и рассказали, что тоже получили сообщение от неизвестного. Мужчина сказал, что заложил десять килограммов взрывчатого вещества в мусорный бак возле здания и призвал всех эвакуировать.
Полиция заявила школе, но не ничего нашла, эвакуация не проводилась. За ложные сведения о терроризме мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.