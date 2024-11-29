Представившийся ветераном СВО мужчина заявил о минировании 30 школ в Петербурге

30 ноября 2024 в 04:46 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции не эвакуировали учеников Фото: Размик Закарян © URA.RU В Санкт-Петербурге днем 29 ноября мужчина представился ветераном СВО и сообщил в полицию, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Неизвестный сказал, что будет звонить за несколько минут до взрыва. «Мужчина, представившийся ветераном СВО, заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Звонок раздался днем 29 ноября в дежурной части 18-го отдела полиции. Мужчина не сказал, в какие именно учебные учреждения заложил взрывные устройства, но предупредил, что будет звонить директорам за несколько минут до взрыва», — пишет «Фонтанка». После в полицию обратились сотрудники одной из школ города и рассказали, что тоже получили сообщение от неизвестного. Мужчина сказал, что заложил десять килограммов взрывчатого вещества в мусорный бак возле здания и призвал всех эвакуировать. Полиция заявила школе, но не ничего нашла, эвакуация не проводилась. За ложные сведения о терроризме мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге днем 29 ноября мужчина представился ветераном СВО и сообщил в полицию, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Неизвестный сказал, что будет звонить за несколько минут до взрыва. «Мужчина, представившийся ветераном СВО, заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Звонок раздался днем 29 ноября в дежурной части 18-го отдела полиции. Мужчина не сказал, в какие именно учебные учреждения заложил взрывные устройства, но предупредил, что будет звонить директорам за несколько минут до взрыва», — пишет «Фонтанка». После в полицию обратились сотрудники одной из школ города и рассказали, что тоже получили сообщение от неизвестного. Мужчина сказал, что заложил десять килограммов взрывчатого вещества в мусорный бак возле здания и призвал всех эвакуировать. Полиция заявила школе, но не ничего нашла, эвакуация не проводилась. За ложные сведения о терроризме мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.