29 ноября 2024

Представившийся ветераном СВО мужчина заявил о минировании 30 школ в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытый «Урок цифры» в школе № 23. Екатеринбург, школьник, класс, ученик, школа, класс информатики, компьютер, урок цифры
Сотрудники полиции не эвакуировали учеников Фото:

В Санкт-Петербурге днем 29 ноября мужчина представился ветераном СВО и сообщил в полицию, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Неизвестный сказал, что будет звонить за несколько минут до взрыва.

«Мужчина, представившийся ветераном СВО, заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Звонок раздался днем 29 ноября в дежурной части 18-го отдела полиции. Мужчина не сказал, в какие именно учебные учреждения заложил взрывные устройства, но предупредил, что будет звонить директорам за несколько минут до взрыва», — пишет «Фонтанка».

После в полицию обратились сотрудники одной из школ города и рассказали, что тоже получили сообщение от неизвестного. Мужчина сказал, что заложил десять килограммов взрывчатого вещества в мусорный бак возле здания и призвал всех эвакуировать.

Полиция заявила школе, но не ничего нашла, эвакуация не проводилась. За ложные сведения о терроризме мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Санкт-Петербурге днем 29 ноября мужчина представился ветераном СВО и сообщил в полицию, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Неизвестный сказал, что будет звонить за несколько минут до взрыва. «Мужчина, представившийся ветераном СВО, заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе. Звонок раздался днем 29 ноября в дежурной части 18-го отдела полиции. Мужчина не сказал, в какие именно учебные учреждения заложил взрывные устройства, но предупредил, что будет звонить директорам за несколько минут до взрыва», — пишет «Фонтанка». После в полицию обратились сотрудники одной из школ города и рассказали, что тоже получили сообщение от неизвестного. Мужчина сказал, что заложил десять килограммов взрывчатого вещества в мусорный бак возле здания и призвал всех эвакуировать. Полиция заявила школе, но не ничего нашла, эвакуация не проводилась. За ложные сведения о терроризме мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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