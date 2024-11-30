Появились кадры удара по ВСУ в Курской области

МО РФ: Су-34 нанес удар по бойцам и технике ВСУ в Курской области
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Су-34 ударил по скоплению солдат ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ
Су-34 ударил по скоплению солдат ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные нанесли удар по технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Атаку вел экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава ВСУ ... в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Об ударе по бойцам противника представители российского оборонного ведомства сообщили в своем telegram-канале. Пострадал не только личный состав ВСУ, но и бронированная и автомобильная техника украинской армии.

ВСУ 6 августа предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Столкновения с противником до сих пор продолжаются.

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Российские военные нанесли удар по технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Атаку вел экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщили в Минобороны РФ. «Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава ВСУ ... в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Об ударе по бойцам противника представители российского оборонного ведомства сообщили в своем telegram-канале. Пострадал не только личный состав ВСУ, но и бронированная и автомобильная техника украинской армии. ВСУ 6 августа предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Столкновения с противником до сих пор продолжаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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