Появились кадры удара по ВСУ в Курской области

Российские военные нанесли удар по технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Атаку вел экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава ВСУ ... в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Об ударе по бойцам противника представители российского оборонного ведомства сообщили в своем telegram-канале. Пострадал не только личный состав ВСУ, но и бронированная и автомобильная техника украинской армии.
ВСУ 6 августа предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Столкновения с противником до сих пор продолжаются.
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