Бастрыкин заступился за копейчан, которые 15 лет живут в аварийном доме

Бастрыкину доложат о расследовании дела об аварийном доме в Копейске

Дом № 33 на улице Дундича в Копейске был построен в 1931 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств проживания людей в аварийном доме в Копейске (Челябинская область). Об этом говорится в заявлении пресс-службы центрального аппарата ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в Копейске людям приходится жить в разрушающемся доме. Здание признано аварийным еще 15 лет назад, однако жителей до сих пор не расселили», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Следственное управление СКР по Челябинской области в связи с этим возбудило уголовное дело по статье о халатности. Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления Алексею Колбасину доложить о ходе расследования.

Ранее в социальных сетях появилась информация о разрушении дома 1931 года постройки на улице Дундича, 33. Telegram-канал Baza написал, что здание до сих пор отапливается печками, его стены рушатся, а санузел одной из квартир провалился на нижний этаж.

В администрации Копейска подтвердили, что многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, однако люди в нем до сих пор проживают. Срок расселения — до конца 2027 года.

«Расселение дома №33 на улице Дундича планируется в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в Челябинской области. Срок расселения установлен до конца 2027 года», — написал официальный канал администрации Копейского городского округа.

В мэрии уточнили, что жильцам предложили квартиры из маневренного фонда. Собственники одной из квартир переехали в муниципальное жилье, переданное по коммерческому найму. Ситуацию местные власти держат на контроле.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 27 ноября во время своего визита в Челябинск поручил областной прокуратуре проверить факты расселения ветхих и аварийных домов. Он заявил, что люди должны принимать душ в личных квартирах.