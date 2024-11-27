У челябинцев накопились вопросы к генпрокурору РФ

Игорь Краснов 27 ноября провел прием жителей Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 27 ноября прибыл с рабочим визитом в Челябинск. После посещения Мемориального комплекса «Вечный огонь» он начал прием граждан, длившийся несколько часов. URA.RU собрало жалобы, которые озвучили жители области генпрокурору РФ.

В некоторых случаях законодательство области не соответствует реалиям

Первый вопрос, который задали генпрокурору РФ, касался нарушений прав участников СВО и их семей. К сожалению, подобные случаи встречаются и считаются вопиющими. Чтобы их минимизировать Краснов дал поручение изучить законодательство области на «соответствие нынешним реалиям». В случае нарушение прав участников СВО и их семей он поручил прокурору области Игорю Донгаузеру незамедлительно начинать проверку.

Ветхоаварийное жилье

Одной из проблем области по-прежнему остается расселение из ветхоаварийных домов. Краснов не прошел мимо этой темы, поручив областной прокуратуре проверить имеющиеся факты. Под проверку попали региональное правительство, министерства, муниципалитеты.

«Люди не должны быть брошены. Люди должны принимать душ в своей собственной квартире. Мы будем менять отношение чиновников к людям», — приводит слова Краснова «Е-область».

Полный бардак в сфере ЖКХ: затопленных фекалиями подвалов все больше

Многие из пришедших на прием жителей жаловались генпрокурору РФ на затопление подвалов многоквартирных жилых домов фекалиями. Общий вид подвалов оставляет желать лучшего. В связи с многочисленностью обращений Краснов поручил провести масштабную проверку всей системы ЖКХ. Также будет проверена деятельность управляющих компаний.

«Люди не живут, а выживают! Чиновники пренебрегают своими обязанностями перед людьми! Там очень много денег, которые управляющие компании собирают с людей, но тратят на какие-то другие цели», — цитирует Краснова «Е-область».

Краснов назвал творящееся в сфере областного ЖКХ бардаком и обратился к министру строительства РФ Иреку Файзуллину и зампреду председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой проверить, куда уходят деньги, выделенные на жилищное хозяйство.

Мусорный коллапс

Вывоз мусора — злободневная тема для всех жителей области. Они обратились к генпрокурору РФ за помощью, которая не заставила долго ждать. Во время личного приема он поручил разобраться с графиком вывоза бытовых отходов, чтобы территории не превращались в стихийные свалки.

«Почему дороги ремонтирую зимой?»

Генпрокурор РФ отреагировал на обращение, связанное с ремонтами дорог в области. Мало того, что зачастую работы проводятся зимой, так их еще и выполняет, по сути, одна фирма (через аффилированные юрлица).

«Необходимо пресекать такие связи. Нужно тщательно проверить эту сферу, и почему у нас дороги ремонтируют зимой», — заявил Краснов.

Ленинский район — сад напуганный

Таким афоризмом наградил генпрокурор РФ Ленинский район Челябинска из-за его вида: жители жаловались на грязные улицы, неработающие ливневки, отсутствие уличного освещения, гнилые трубы, разливы канализации, ржавую воду в трубах.

Под ударом оказались судебные приставы

Генпрокурор РФ затронул тему взыскания алиментов, а точнее — работу приставов. Он поручил областной прокуратуре проверить, как проходит процедура взыскания.

Проверка адекватности стоимости проезда в общественном транспорте

Недавно в Челябинске вновь повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Решение объяснили затратами на ГСМ, детали, зарплату водителей. При этом мало кого из жителей подобное объяснение удовлетворило.

Генпрокурор РФ поручил проверить адекватность повышения тарифов. По его мнению, люди должны чувствовать комфорт: график транспорта, состояние транспортных средств, удобство и оснащенность остановочных комплексов, доступность для людей с ограниченными возможностями: все должно соответствовать.

Уголовные дела по ходу встречи с жителями

По ходу встречи с жителями Краснову рассказали о ДТП в Копейске, в котором пострадал трехлетний ребенок. За это, по словам заявительницы, никто так и не понес наказание. Прокурор области Донгаузер пытался парировать, что уголовное дело было возбуждено за сутки до приезда Краснова, но генпрокурора это не утроило: он поручил немедленно разобраться почему так долго бездействовала полиция и почему не было прокурорского реагирования.

Также по ходу общения с жителями стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жителя, который при помощи мошеннической схемы обокрал мать участника СВО. «Этот преступник конечно же будет сидеть в тюрьме, но очень важно, чтобы мама получила обратно свои деньги. Обеспечьте это», — отметил Краснов.