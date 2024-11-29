29 ноября 2024

Свердловские трассы покрыла гололедица. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололедица может возникнуть на дорогах из-за перепада температур
Гололедица может возникнуть на дорогах из-за перепада температур Фото:

В Свердловской области из-за колебания температуры на дорогах появилась гололедица. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее и двигаться на пониженной скорости.

«В связи с колебаниями уличных температур и образованием гололедицы, Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о повышенной опасности на дорогах. В условиях смены температурных режимов с положительных на отрицательные, дорожное покрытие на многих участках стало скользким, что значительно снижает управляемость автомобилей», — говорится в telegram-канале региональной ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и быть внимательнее на пустых перекрестках и переходах. Также водителям, имеющим малый опыт вождения, рекомендуют воздержаться от поездок, если есть такая возможность.

Фото:

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В Свердловской области из-за колебания температуры на дорогах появилась гололедица. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее и двигаться на пониженной скорости. «В связи с колебаниями уличных температур и образованием гололедицы, Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о повышенной опасности на дорогах. В условиях смены температурных режимов с положительных на отрицательные, дорожное покрытие на многих участках стало скользким, что значительно снижает управляемость автомобилей», — говорится в telegram-канале региональной ГАИ. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и быть внимательнее на пустых перекрестках и переходах. Также водителям, имеющим малый опыт вождения, рекомендуют воздержаться от поездок, если есть такая возможность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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