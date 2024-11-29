В Свердловской области из-за колебания температуры на дорогах появилась гололедица. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее и двигаться на пониженной скорости.
«В связи с колебаниями уличных температур и образованием гололедицы, Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о повышенной опасности на дорогах. В условиях смены температурных режимов с положительных на отрицательные, дорожное покрытие на многих участках стало скользким, что значительно снижает управляемость автомобилей», — говорится в telegram-канале региональной ГАИ.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и быть внимательнее на пустых перекрестках и переходах. Также водителям, имеющим малый опыт вождения, рекомендуют воздержаться от поездок, если есть такая возможность.
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