Средние зарплаты для вахтовиков в РФ увеличились на 28%

Число вакансий в РФ с вахтовым графиком работы осенью 2024 года увеличилось на 73%, а зарплаты выросли в среднем на 28%. Об этом говорится в исследовании платформы «Avito работа».
«Количество вакансий с вахтовым графиком осенью 2024 года по сравнению с 2023 годом выросло на 73%. Увеличились и зарплаты: в прошлом году средний предлагаемый доход составлял 113 193 рубля, в 2024 году — 144 404 рубля. Прирост составил 28%», — указано в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.
По информации аналитиков, самые высокие зарплаты готовы платить в сфере ремонта и отделки помещений — 199 488 рублей за вахту. Около 176 910 рублей предлагают в металлургической промышленности, а в лесной и деревообрабатывающей — 170 068 рублей.
Рейтинг регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на вахте возглавляет Дальневосточный федеральный округ (162 155 рублей), за ним следует Ямало-Ненецкий автономный округ (160 188 рублей), а на третьем месте Калининградская область (158 890 рублей). Также в лидеры вошли ХМАО и Красноярский край.
Сообщалось, что в ХМАО средняя зарплата для вахтовиков составила чуть более 156 тысяч рублей. По данному показателю Югра занимает четвертое место в рейтинге российских регионов.
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