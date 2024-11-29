ХМАО вошел в топ регионов по уровню зарплат вахтовиков

В ХМАО средняя зарплата для специалистов, работающих вахтовым методом, составила чуть более 153 тысяч рублей. По данным аналитиков «Авито Работы», по данному показателю Югра занимает четвертое место в рейтинге регионов страны.
«Средние зарплатные предложения для вахтовых работников в ХМАО осенью этого года составили 156 348 рублей. Регион занял четвертую строчку рейтинга среди регионов России», — сообщили эксперты URA.RU. За год уровень средний доходов вахтовиков в округе вырос на 20%.
Самыми высокооплачиваемыми сферами аналитики назвали ремонт и отделку, металлургическую, а также лесную и деревообрабатывающую промышленность. Здесь специалисты могут зарабатывать от 170 до 200 тысяч рублей за вахту.
В Сургуте нефтесервисная компания приглашает в свою команду мастера флота по гидравлическому разрыву пластов (ГРП). Специалисту за вахту в 30 дней готовы платить до 400 000 рублей. Также работодатель обещает ряд бонусов и компенсаций сотрудникам.
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