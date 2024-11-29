29 ноября 2024

ХМАО вошел в топ регионов по уровню зарплат вахтовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего за вахту в среднем получают специалисты по строительству и ремонту
Больше всего за вахту в среднем получают специалисты по строительству и ремонту Фото:

В ХМАО средняя зарплата для специалистов, работающих вахтовым методом, составила чуть более 153 тысяч рублей. По данным аналитиков «Авито Работы», по данному показателю Югра занимает четвертое место в рейтинге регионов страны.

«Средние зарплатные предложения для вахтовых работников в ХМАО осенью этого года составили 156 348 рублей. Регион занял четвертую строчку рейтинга среди регионов России», — сообщили эксперты URA.RU. За год уровень средний доходов вахтовиков в округе вырос на 20%.

Самыми высокооплачиваемыми сферами аналитики назвали ремонт и отделку, металлургическую, а также лесную и деревообрабатывающую промышленность. Здесь специалисты могут зарабатывать от 170 до 200 тысяч рублей за вахту.

В Сургуте нефтесервисная компания приглашает в свою команду мастера флота по гидравлическому разрыву пластов (ГРП). Специалисту за вахту в 30 дней готовы платить до 400 000 рублей. Также работодатель обещает ряд бонусов и компенсаций сотрудникам.

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В ХМАО средняя зарплата для специалистов, работающих вахтовым методом, составила чуть более 153 тысяч рублей. По данным аналитиков «Авито Работы», по данному показателю Югра занимает четвертое место в рейтинге регионов страны. «Средние зарплатные предложения для вахтовых работников в ХМАО осенью этого года составили 156 348 рублей. Регион занял четвертую строчку рейтинга среди регионов России», — сообщили эксперты URA.RU. За год уровень средний доходов вахтовиков в округе вырос на 20%. Самыми высокооплачиваемыми сферами аналитики назвали ремонт и отделку, металлургическую, а также лесную и деревообрабатывающую промышленность. Здесь специалисты могут зарабатывать от 170 до 200 тысяч рублей за вахту. В Сургуте нефтесервисная компания приглашает в свою команду мастера флота по гидравлическому разрыву пластов (ГРП). Специалисту за вахту в 30 дней готовы платить до 400 000 рублей. Также работодатель обещает ряд бонусов и компенсаций сотрудникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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