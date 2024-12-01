Задержан петербуржец, пытавшийся поджечь электростанцию

Житель Санкт-Петербурга попытался поджечь электроподстанцию в поселке Петро-Славянка. Подозреваемый в совершении преступления попытался скрыться, но вскоре был задержан. Возбуждено уголовное дело.
«Накануне ночью подозрительный мужчина, попытался поджечь электроподстанцию. Все происходило в поселке Петро-Славянка», — сообщил телеканал 78.ru. По факту попытки поджога возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
На месте происшествия продолжают работать следственные и оперативные службы. Обстоятельства поджога пока устанавливаются.
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