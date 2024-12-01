Задержан петербуржец, пытавшийся поджечь электростанцию

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Житель Санкт-Петербурга попытался поджечь электроподстанцию
Житель Санкт-Петербурга попытался поджечь электроподстанцию Фото:

Житель Санкт-Петербурга попытался поджечь электроподстанцию в поселке Петро-Славянка. Подозреваемый в совершении преступления попытался скрыться, но вскоре был задержан. Возбуждено уголовное дело.

«Накануне ночью подозрительный мужчина, попытался поджечь электроподстанцию. Все происходило в поселке Петро-Славянка», — сообщил телеканал 78.ru. По факту попытки поджога возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

На месте происшествия продолжают работать следственные и оперативные службы.  Обстоятельства поджога пока устанавливаются.

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Житель Санкт-Петербурга попытался поджечь электроподстанцию в поселке Петро-Славянка. Подозреваемый в совершении преступления попытался скрыться, но вскоре был задержан. Возбуждено уголовное дело. «Накануне ночью подозрительный мужчина, попытался поджечь электроподстанцию. Все происходило в поселке Петро-Славянка», — сообщил телеканал 78.ru. По факту попытки поджога возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). На месте происшествия продолжают работать следственные и оперативные службы.  Обстоятельства поджога пока устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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