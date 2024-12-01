Часть россиян претендует на пенсии выше 50 тысяч

Депутат Бессараб: работавшие вбелую россияне могут получать пенсию выше 50 тысяч
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На пенсию выше 50 тысяч могут рассчитывать космонавты, Герои России и те, кто работал вбелую, сообщила депутат Светлана Бессараб
На пенсию выше 50 тысяч могут рассчитывать космонавты, Герои России и те, кто работал вбелую, сообщила депутат Светлана Бессараб Фото:

Часть россиян может претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей. Среди таких категорий: космонавты, ветераны боевых действий и те, кто получал высокую зарплату и при этом работал «вбелую». Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности <...> Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали вбелую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас», — рассказала Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. Она отметила, что каждый человек может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована на данный момент и сколько нужно работать, чтобы впоследствии получать пенсию в размере 50 тысяч рублей.

Также, по словам Бессараб, получать высокие пенсионные выплаты могут те, кто имеет две пенсии. В этой категории, например, космонавты, инвалиды Великой Отечественной войны и ее участники, ветераны боевых действий, Герои России. Также Бессараб подчеркнула, что получать пенсию выше 50 тысяч могут те, кто делал добровольные взносы в негосударственные фонды.

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Часть россиян может претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей. Среди таких категорий: космонавты, ветераны боевых действий и те, кто получал высокую зарплату и при этом работал «вбелую». Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности <...> Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали вбелую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас», — рассказала Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. Она отметила, что каждый человек может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована на данный момент и сколько нужно работать, чтобы впоследствии получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Также, по словам Бессараб, получать высокие пенсионные выплаты могут те, кто имеет две пенсии. В этой категории, например, космонавты, инвалиды Великой Отечественной войны и ее участники, ветераны боевых действий, Герои России. Также Бессараб подчеркнула, что получать пенсию выше 50 тысяч могут те, кто делал добровольные взносы в негосударственные фонды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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