В Петербурге подростка раздели и выстрелили 27 раз в ягодицы на свидании

В Санкт-Петербурге группа подростков совершила нападение на 16-летнего юношу, которого заставили раздеться и устроили стрельбу из пневматического пистолета по его ягодицам. Жертвой стал студент колледжа метрополитена. После издевательств юношу также ограбили, заставив перевести деньги с его банковского счета.
«В Санкт-Петербурге группа подростков заставила парня раздеться и устроила стрельбу по его ягодицам. В общей сложности в него попали 27 раз. После этого его ограбили на 400 рублей», — пишет telegram-канал Baza.
Миша (имя изменено) познакомился с девушкой по имени Маша через интернет 28 ноября. Общение в сети привело к решению о личной встрече. На следующий день он направился к одной из школ, где встретился с Машей. Пара отправились на прогулку. По словам Миши, Маша с подозрительной настойчивостью возвращалась к теме интимных отношений. Несмотря на желание Миши продолжить прогулку, Маша настояла на возвращении к школе. Когда они вернулись, их уже ожидала группа из шести неизвестных лиц в масках.
Группа молодых людей напала на Мишу, обвинив его в педофилии. Они утверждали, что Миша пытался склонить несовершеннолетнюю девушку к сексуальным отношениям. Подростки заставили его встать на колени, извиниться перед камерой, после чего повели в кусты и потребовали повторить все сказанное. Затем они обыскали его карманы, заставили открыть мобильное приложение банка, и один из нападавших принудил Мишу перевести на свой счет все имеющиеся у него деньги — 410 рублей. После этого подростки заставили юношу снять штаны, 27 раз выстрелили в его ягодицы из пневматического пистолета и заставили бежать.
Вскоре после нападения подростки были задержаны благодаря тому, что позировали перед камерами видеонаблюдения. Среди задержанных оказались 16-летняя Арина, которая представилась Мише как Маша, и 17-летний Амир. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Против них возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Разбой».
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