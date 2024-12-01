Белый дом: Киев должен сам решиться пойти на условия Путина

Киевские власти должны самостоятельно принять решение по вопросу территориальных уступок для договора с Россией. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Киев должен сам принять решение по вопросу территориальных уступок для достижения мира с Россией», — сказал Салливан. Заявление представителя Белого дома прозвучали в эфире CNN.
О главном условии для мирных переговорах ранее говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва готова на диалог с условием полного вывода ВСУ с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Именно в пределах административных границ, которые существовали на момент вхождения в Украину, подчеркивал президент.
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