Белый дом: Киев должен сам решиться пойти на условия Путина

Салливан: Киев должен сам принять решение о территориальных уступках
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Команда Джо Байдена считает, что Киев должен сам решить вопрос с Россией
Команда Джо Байдена считает, что Киев должен сам решить вопрос с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти должны самостоятельно принять решение по вопросу территориальных уступок для договора с Россией. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Киев должен сам принять решение по вопросу территориальных уступок для достижения мира с Россией», — сказал Салливан. Заявление представителя Белого дома прозвучали в эфире CNN. 

О главном условии для мирных переговорах ранее говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва готова на диалог с условием полного вывода ВСУ с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Именно в пределах административных границ, которые существовали на момент вхождения в Украину, подчеркивал президент.

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Киевские власти должны самостоятельно принять решение по вопросу территориальных уступок для договора с Россией. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Киев должен сам принять решение по вопросу территориальных уступок для достижения мира с Россией», — сказал Салливан. Заявление представителя Белого дома прозвучали в эфире CNN.  О главном условии для мирных переговорах ранее говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва готова на диалог с условием полного вывода ВСУ с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Именно в пределах административных границ, которые существовали на момент вхождения в Украину, подчеркивал президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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