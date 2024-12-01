Зеленский отказался от ввода западных войск на Украину

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет просить о введении иностранных войск на территорию страны, опасаясь потерять поддержку со стороны некоторых союзников. Он признал, что такая помощь была бы весьма желательной, но риски для международной поддержки слишком велики.
«Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию. Я уже неоднократно отвечал, хотим ли мы. Да, конечно, мы будем счастливы (такой помощи — прим. ред.) … И если я подниму этот вопрос с ЕС, с НАТО: пожалуйста, нам нужны ваши войска», — передает слова Зеленского издание «Укринформ». Он пояснил, что если этот вопрос будет поднят, то половина союзников Киева немедленно прекратит поддержку, по этой причине страна не может позволить себе такой риск.
Ранее стало известно, что европейские страны могут направить свои военные контингенты на территорию Украины для контроля за соблюдением условий потенциального перемирия. Об этом сообщила представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Кая Каллас. Она подчеркнула, что ведутся переговоры о возможности дислокации европейских военных сил на Украине, передает МК.
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