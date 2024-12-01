В селе Бродово под Нижним Тагилом (Свердловская область) пьяный подросток устроил погоню с полицией на ВАЗе вместе со своей девушкой. Гонка завершилась тем, что подросток врезался в опору газопровода, сообщили очевидцы в соцсетях.
«На улице Заречной в селе Бродово произошло серьезное ДТП. Подростки решили покататься. За ними гнался экипаж ДПС. Всю деревню перебудили. Ребята поломались, их увезли в больницу. Машина в хлам, пришлось ее разрезать спасателям. Очень переживаем за здоровье этих гонщиков», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По информации Госавтоинспекции Нижнего Тагила, погоня произошла ночью 30 ноября. Она началась в соседнем селе Петрокаменском, когда экипаж ДПС начал преследовать ВАЗ, игнорировавший просьбы остановиться. В результате ДТП пострадали 17-летний водитель и его пассажирка, также несовершеннолетняя. Оба подростка были доставлены в городскую больницу. Уточняется, что в момент аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности. Молодой человек, управлявший автомобилем, не имел водительских прав.
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