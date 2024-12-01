01 декабря 2024

Под Нижним Тагилом разбился пьяный подросток, устроивший гонки с полицией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток, устроивший ДТП, не имел водительских прав (архивное фото)
Подросток, устроивший ДТП, не имел водительских прав (архивное фото) Фото:

В селе Бродово под Нижним Тагилом (Свердловская область) пьяный подросток устроил погоню с полицией на ВАЗе вместе со своей девушкой. Гонка завершилась тем, что подросток врезался в опору газопровода, сообщили очевидцы в соцсетях.

«На улице Заречной в селе Бродово произошло серьезное ДТП. Подростки решили покататься. За ними гнался экипаж ДПС. Всю деревню перебудили. Ребята поломались, их увезли в больницу. Машина в хлам, пришлось ее разрезать спасателям. Очень переживаем за здоровье этих гонщиков», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По информации Госавтоинспекции Нижнего Тагила, погоня произошла ночью 30 ноября. Она началась в соседнем селе Петрокаменском, когда экипаж ДПС начал преследовать ВАЗ, игнорировавший просьбы остановиться. В результате ДТП пострадали 17-летний водитель и его пассажирка, также несовершеннолетняя. Оба подростка были доставлены в городскую больницу. Уточняется, что в момент аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности. Молодой человек, управлявший автомобилем, не имел водительских прав.

От машины после ДТП почти ничего не осталось
От машины после ДТП почти ничего не осталось
Фото:
Подростков из ВАЗа доставали спасатели
Подростков из ВАЗа доставали спасатели
Фото:
17-летний парень во время погони влетел в опору газопровода
17-летний парень во время погони влетел в опору газопровода
Фото:

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В селе Бродово под Нижним Тагилом (Свердловская область) пьяный подросток устроил погоню с полицией на ВАЗе вместе со своей девушкой. Гонка завершилась тем, что подросток врезался в опору газопровода, сообщили очевидцы в соцсетях. «На улице Заречной в селе Бродово произошло серьезное ДТП. Подростки решили покататься. За ними гнался экипаж ДПС. Всю деревню перебудили. Ребята поломались, их увезли в больницу. Машина в хлам, пришлось ее разрезать спасателям. Очень переживаем за здоровье этих гонщиков», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По информации Госавтоинспекции Нижнего Тагила, погоня произошла ночью 30 ноября. Она началась в соседнем селе Петрокаменском, когда экипаж ДПС начал преследовать ВАЗ, игнорировавший просьбы остановиться. В результате ДТП пострадали 17-летний водитель и его пассажирка, также несовершеннолетняя. Оба подростка были доставлены в городскую больницу. Уточняется, что в момент аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности. Молодой человек, управлявший автомобилем, не имел водительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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