В России разработали уникальный разведывательно-ударный комплекс

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Новый разведывательно-ударный комплекс проходит боевую апробацию
Новый разведывательно-ударный комплекс проходит боевую апробацию Фото:

В России завершилась разработка разведывательно-ударного комплекса с системой лазерного наведения. В данный момент установка проходит боевую апробацию. Об этом рассказал руководитель Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков.

«У нас сейчас проходит боевую апробацию проект разведывательно-ударного комплекса, который состоит из трех отдельных частей: системы обнаружения, системы лазерного целеуказания и системы поражения», — рассказал Безруков в интервью с агентством ТАСС. Он подчеркнул, что каждая система разрабатывалась по-отдельности.

Создатели нового разведывательно-ударного комплекса, по словам руководителя ЦБСТ, добились определенных успехов. В данный момент идет работа над интеграцией, которая поспособствует определению формата передачи данных. Кроме того, будет определена тактика взаимодействия и » упаковка этого в единое решение». 

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В России завершилась разработка разведывательно-ударного комплекса с системой лазерного наведения. В данный момент установка проходит боевую апробацию. Об этом рассказал руководитель Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков. «У нас сейчас проходит боевую апробацию проект разведывательно-ударного комплекса, который состоит из трех отдельных частей: системы обнаружения, системы лазерного целеуказания и системы поражения», — рассказал Безруков в интервью с агентством ТАСС. Он подчеркнул, что каждая система разрабатывалась по-отдельности. Создатели нового разведывательно-ударного комплекса, по словам руководителя ЦБСТ, добились определенных успехов. В данный момент идет работа над интеграцией, которая поспособствует определению формата передачи данных. Кроме того, будет определена тактика взаимодействия и » упаковка этого в единое решение». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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