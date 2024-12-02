В России разработали уникальный разведывательно-ударный комплекс

В России завершилась разработка разведывательно-ударного комплекса с системой лазерного наведения. В данный момент установка проходит боевую апробацию. Об этом рассказал руководитель Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков.
«У нас сейчас проходит боевую апробацию проект разведывательно-ударного комплекса, который состоит из трех отдельных частей: системы обнаружения, системы лазерного целеуказания и системы поражения», — рассказал Безруков в интервью с агентством ТАСС. Он подчеркнул, что каждая система разрабатывалась по-отдельности.
Создатели нового разведывательно-ударного комплекса, по словам руководителя ЦБСТ, добились определенных успехов. В данный момент идет работа над интеграцией, которая поспособствует определению формата передачи данных. Кроме того, будет определена тактика взаимодействия и » упаковка этого в единое решение».
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