01 декабря 2024

Жога приехал к бойцам ЦВО в день рождения штаба, раздал медали и возложил цветы к памятнику Жукову. Фото

Полпред Жога поздравил бойцов ЦВО с днем рождения штаба и вручил награды
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога поблагодарил военных за верность стране
Артем Жога поблагодарил военных за верность стране Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Екатеринбурге, который находится возле штаба Центрального военного округа, и вручил награды военным. Поводом стало 14-летие со дня образования ЦВО, сообщает пресс-служба полпредства УрФО.

«Бойцы ЦВО продолжают славные традиции, заложенные предшественниками в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в зоне специальной военной операции они выполняют одну из основных задач по защите интересов русских людей. Они сотни раз доказывали свою верность и преданность Родине, проявляли истинное мужество и героизм», — подчеркнул Жога на церемонии.

20 военнослужащим он вручил награды: орден «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, медали Жукова и Суворова, «За храбрость» и другие. В церемонии также приняла участие спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина и другие VIP. Центральный военный округ был образован 1 декабря 2010 года по указу президента на базе Приволжско-Уральского и части Сибирского военных округов.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Екатеринбурге, который находится возле штаба Центрального военного округа, и вручил награды военным. Поводом стало 14-летие со дня образования ЦВО, сообщает пресс-служба полпредства УрФО. «Бойцы ЦВО продолжают славные традиции, заложенные предшественниками в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в зоне специальной военной операции они выполняют одну из основных задач по защите интересов русских людей. Они сотни раз доказывали свою верность и преданность Родине, проявляли истинное мужество и героизм», — подчеркнул Жога на церемонии. 20 военнослужащим он вручил награды: орден «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, медали Жукова и Суворова, «За храбрость» и другие. В церемонии также приняла участие спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина и другие VIP. Центральный военный округ был образован 1 декабря 2010 года по указу президента на базе Приволжско-Уральского и части Сибирского военных округов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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