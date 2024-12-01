Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Екатеринбурге, который находится возле штаба Центрального военного округа, и вручил награды военным. Поводом стало 14-летие со дня образования ЦВО, сообщает пресс-служба полпредства УрФО.
«Бойцы ЦВО продолжают славные традиции, заложенные предшественниками в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в зоне специальной военной операции они выполняют одну из основных задач по защите интересов русских людей. Они сотни раз доказывали свою верность и преданность Родине, проявляли истинное мужество и героизм», — подчеркнул Жога на церемонии.
20 военнослужащим он вручил награды: орден «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, медали Жукова и Суворова, «За храбрость» и другие. В церемонии также приняла участие спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина и другие VIP. Центральный военный округ был образован 1 декабря 2010 года по указу президента на базе Приволжско-Уральского и части Сибирского военных округов.
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